Un joueur des Blue Jays honoré?

Le baseball majeur a dévoilé les noms des joueurs en lice pour faire partie de ses deux équipes d’athlètes les plus méritants de l’année et le lanceur des Blue Jays de Toronto Hyun Jin Ryu est au nombre des candidats.

Le Sud-Coréen figure dans un groupe de 12 partants retenus; Trevor Bauer (Reds de Cincinnati), Shane Bieber (Indians de Cleveland), Gerrit Cole (Yankees de New York), Jacob deGrom (Mets de New York) et Clayton Kershaw, récent gagnant de la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles, sont quelques-uns des autres artilleurs concernés.

En 2020, Ryu a présenté une fiche de 5-2 et une moyenne de points mérités de 2,69, totalisant 72 retraits sur des prises en 67 manches.

Pour une deuxième année d’affilée, les grandes ligues sélectionnent des joueurs à chaque position afin de constituer ses formations d’excellence, qui se veulent un peu l’équivalent des équipes d’étoiles de la Ligue nationale de hockey. Ainsi, pour chacune, il y aura cinq partants, deux releveurs et trois voltigeurs identifiés. L’identité des athlètes choisis sera connue mercredi. Les candidats ont été déterminés par un scrutin amorcé au début novembre auprès d’experts et du public.

Au champ extérieur, quelques gros noms sont en lice, dont Mike Trout (Angels de Los Angeles), George Springer (Astros de Houston), Mookie Betts (Dodgers), Ronald Acuna fils (Braves d’Atlanta) et Bryce Harper (Phillies de Philadelphie).