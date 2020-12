Finalement, ce sera entre Logan Paul et Floyd Mayweather fils

Le boxeur Floyd Mayweather fils a accepté d’affronter la vedette des médias sociaux Logan Paul dans un combat de boxe d’exhibition, qui aura lieu le 20 février prochain.

Mayweather, 43 ans, a confirmé la nouvelle sur les médias sociaux, dimanche en début de soirée. Le combat sera disponible à la télévision payante. Son emplacement n’a pas été révélé.

Celui qui est surnommé «Money» est à la retraite depuis son duel contre la vedette de l’UFC Conor McGregor, en août 2017. Mayweather a été 12 fois champion dans cinq catégories au cours de sa carrière professionnelle, et est invaincu en 50 combats. Ce match contre Paul sera toutefois son deuxième choc non officiel depuis sa retraite. Il avait défait le Japonais Tenshin Nasukawa, un athlète de kickboxing, le 31 décembre 2018.

Logan Paul et son frère Jake ont fait les manchettes dans le monde du sport, ces derniers jours. Jake, d’abord, a fait parler de lui en battant de façon décisive l’ancien joueur de basketball Nate Robinson dans un combat tenu en sous-carte de l’affrontement entre Mike Tyson et Roy Jones fils, il y a une semaine.

Choqué par la réaction de Paul après sa victoire contre Robinson, le hockeyeur Evander Kane avait défié le youtubeur sur les médias sociaux, avant de plutôt voir son frère Logan accepter le défi.

Mais finalement, c’est «Pretty Boy Floyd» qu’affrontera Paul.

Vedettes controversées des médias sociaux depuis quelques années, les frères Paul s’imaginent boxeurs depuis un peu plus d’un an. Les deux ont disputé des combats dits professionnels, contre d’autres célébrités, en 2019 et en 2020.

En plus de Kane, d'autres personnalités du monde sportif veulent organiser une sorte de vengeance contre Jake Paul. L'ancien champion des poids lourds George Foreman veut entraîner Nate Robinson afin d'organiser un combat-revanche, tandis que le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City Leveon Bell veut lui aussi l'affronter dans le ring. Le principal intéressé, lui, rêve d'affronter Conor McGregor à son tour.