Le possible changement d’identité de l’Impact de Montréal fait beaucoup jaser les amateurs de sport de la métropole, depuis quelques jours.

Le club se nommera-t-il Montréal FC? Le CF Montréal? Sera-t-il bel et bien renommé? Rien n’est clair au sujet de cette rumeur.

Mais la question qui turlupine la plupart des gens, c’est : pourquoi?

«On essaie de trouver une solution à un problème qui n'existe pas» a résumé le rappeur et auteur Biz lors du «Club du vendredi», à «JiC».

Il croit également que le «FC», dans tout nom d’équipe de soccer, il faudrait en revenir un peu.

Il a également été question, dans ce segment, de ces athlètes qui nous font aimer le sport dès le plus jeune âge, et du rapport d’un peuple à son sport national, par le truchement d’un historique, mais toujours pertinent documentaire réalisé par le réputé sémiologue Roland Barthes et l'écrivain Hubert Aquin à ce sujet.

