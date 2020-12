Les Giants sans Jones?

Les Giants de New York seront vraisemblablement privés des services du quart-arrière Daniel Jones, dimanche, lors de leur affrontement contre les Seahawks de Seattle.

Vendredi, la formation de la Grosse Pomme a indiqué que la présence de son athlète était incertaine, ce qui signifie généralement que le footballeur ne participera pas au prochain match.

Jones s’est blessé à une cuisse lors du troisième quart de la partie contre les Bengals de Cincinnati, la semaine dernière.

Cette saison, le quart de deuxième année a réussi 63,2% de ses passes tentées pour 2335 verges de gains et huit majeurs. Il a également été victime de neuf interceptions.

De plus, Jones est le meilleur joueur des Giants en ce qui concerne les verges amassées via des courses, lui qui en a 403 en 11 matchs en 2020.

C’est Colt McCoy qui devrait être derrière le centre pour le club de New York. Le vétéran de 34 ans obtiendrait son 29e départ en carrière et un premier avec les Giants. En remplacement de Jones contre les Bengals, il avait complété six de ses 10 relais tentés pour 31 verges.

Présentement, les Giants ont un dossier de 4-7 et détiennent, malgré tout, le premier rang de la section Est de l’Association nationale, à égalité avec Washington.