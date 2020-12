Tim Tebow tente sa chance au hockey

L’ex-quart-arrière de la NFL Tim Tebow semble avoir plusieurs cordes à son arc et voilà qu’il s’intéresse au hockey professionnel.

L’homme de 33 ans, qui a également évolué au sein du réseau de filiales des Mets de New York au baseball ces dernières années, et deux autres personnes du monde du football ont rejoint le groupe de propriétaires des Icemen de Jacksonville, la formation affiliée des Jets de Winnipeg dans l’ECHL. Selon ce qu’a rapporté jeudi le site LNH.com, les deux autres nouveaux venus sont le secondeur des Jaguars Myles Jack et l’ancien ailier défensif Reggie Hayward. Ils uniront leurs efforts à un groupe d’investisseurs comprenant Daniel Murphy, un ex-joueur des Rockies du Colorado.

«Je suis vraiment heureux d'avoir la chance d'accueillir des membres de notre communauté au sein des propriétaires et de la famille des Icemen, a mentionné le propriétaire majoritaire et chef de la direction Andy Kaufmann par le biais de mots diffusés sur le site de la Ligue nationale. Ces nouvelles figures au sein de notre équipe vont nous permettre de rejoindre encore plus la communauté et solidifier la présence des Icemen à titre de l'équipe de Jacksonville pour les années à venir.»

«C'est simple, j'adore Jacksonville, a précisé Tebow au site web des Icemen. C'est important de redonner à une communauté qui veut tant dire pour moi. Les Icemen pourront ainsi participer à la Fondation Tim Tebow et dans nos autres activités dans la communauté.»

La famille de l’ancien choix de premier tour des Broncos de Denver a déménagé à Jacksonville à l’âge de 3 ans. Jack en est à sa cinquième saison dans l'uniforme des Jaguars. Hayward a lui aussi joué pour cette équipe, de 2004 à 2009, et il s'est installé dans la ville floridienne avec sa famille quand sa carrière a pris fin.