Classique de golf Mayakoba : Michael Gligic bien positionné

Le Canadien Michael Gligic a connu un excellent départ à la Classique de golf Mayakoba, jeudi, à Playa Del Carmen au Mexique, et s’est installé au cinquième rang au terme de la première ronde.

L’Ontarien de 31 ans a réussi quatre oiselets et a bouclé le parcours avec un pointage de 67 (-4). Il est à égalité avec sept autres golfeurs et accuse seulement deux coups de retard sur le meneur, l’Écossais Russell Knox.

Ce dernier a retranché six coups à la normale de 71 en réussissant notamment sept oiselets, dont cinq sur le neuf d’aller. Son seul faux pas, il l’a commis au deuxième fanion, où il a enregistré un boguey.

Knox ne bénéficie toutefois pas d’une grande marge devant ses principaux rivaux. En effet, le Chilien Joaquin Niemann, l'Argentin Emiliano Grillo et l’Américain Tom Hoge sont tout juste derrière, au deuxième rang, à un coup de la tête.

Chez les autres Canadiens, Corey Conners a joué la normale de 71 et se retrouve au 56e rang, à six coups du sommet. Adam Hadwin a quant à lui remis une carte de 72(+1), bonne pour le 70e rang provisoire.

Pour leur part, Drew Nesbitt et Roger Sloan sont respectivement 93e et 112e.

Hull au sommet

Du côté de la LPGA, Charley Hull s’est emparée de la tête à la Classique Volunteers of America, qui s’amorçait à The Colony, au Texas. L’Anglaise a réussi une première ronde de 68 (-3) en enregistrant huit oiselets et trois bogueys.

Hull n’a qu’un seul coup d’avance sur les Américaines Jennifer Kupcho et Jessica Korda ainsi que sur la Thaïlandaise Pornanong Phatlum. Les trois golfeuses sont installées au deuxième échelon avec un pointage de 69 (-2).

Kupcho semblait en bonne voie de prendre les commandes du tournoi après avoir calé cinq oiselets en première moitié de parcours. La suite a été plus difficile alors qu’elle a commis quatre bogueys en six trous sur le neuf de retour. Elle a réussi à freiner la glissade en enregistrant un oiselet au 17e fanion.

À son premier tournoi en carrière sur le circuit de la LPGA, la jeune golfeuse amateure canadienne Tillie Claggett a complété sa journée avec une marque de 83 (+12). Elle occupe le 96e et avant-dernier rang du classement. Elle est la seule Canadienne qui participe au tournoi.