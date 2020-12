Une mission pour l'entraîneur-chef des Clippers

Le nouvel entraîneur-chef des Clippers de Los Angeles Tyronn Lue a bien l’intention de restaurer l’harmonie au sein de sa formation en retirant certains privilèges aux joueurs vedettes Kawhi Leonard et Paul George.

Selon ce qu’a rapporté Jovan Buha du site The Athletic mercredi, Lue compte demander à Leonard et George de renoncer à certaines demandes spéciales qui avaient soulevé beaucoup de mécontentement au sein de l’équipe la saison dernière.

Leonard et George étaient les deux seuls à avoir, notamment, leur propre personnel de sécurité et leurs propres entraîneurs. Les deux joueurs avaient aussi le contrôle sur l’horaire des entraînements de l’équipe, selon The Athletic.

Certains joueurs des Clippers ont indiqué au site sportif que Leonard avait même forcé l’annulation d’entraînements.

Pour leur part, Patrick Beverley, Lou Williams et Montrezl Harrell auraient manifesté leur frustration par rapport à la décision des Clippers de donner la permission à Leonard de vivre à San Diego. En raison de l’éloignement de son domicile, il aurait causé des retards aux vols de l’équipe.

Entraîneur adjoint de Doc Rivers l’an dernier chez les Clippers, Lue en sera à sa première année à la barre de l’équipe. Précédemment, il a été entraîneur-chef des Cavaliers de Cleveland.