La naissance d’une deuxième passion

L’ancien maraudeur des Alouettes Étienne Boulay connaît aujourd’hui une belle carrière dans le milieu des médias et s’il en est arrivé là, c’est parce qu’il en a rapidement attrapé la piqûre lorsqu’il s’est joint à la formation montréalaise.

Le football est la passion première du Montréalais, qui a maintenant 37 ans. Mais sa deuxième passion, celle du milieu des médias, lui est venue bien avant qu’il ne mette fin à sa carrière sportive.

«Avoir la chance de jouer à Montréal, quand tu viens d'ici, que t'as passé six ans aux États-Unis loin de ta famille et tes amis, c'est un rêve qui devient réalité», a-t-il souligné, mercredi, en entrevue à «Dave Morissette en direct».

«Et c'est là que j'ai développé ma passion pour les médias et les communications, a-t-il ajouté. Parce que j'avais devant moi les Bruno Heppell, Éric Lapointe et Pierre Vercheval, qui font des entrevues, qui s'expriment bien, qui vulgarisent le jeu pour monsieur et madame tout-le-monde. J'ai ces modèles-là, j'essaie, j'aime ça, et c'est ça qui m'a propulsé.»

Et quand il aime quelque chose, il y va à fond. Ça avait fait de lui un joueur professionnel de football et il n’allait pas changer de méthode pour la suite.

«Je me suis dit que j'allais faire toutes les entrevues possibles pour me faire un nom, et ça va peut-être m'aider à augmenter mes revenus, a expliqué Boulay. Parce qu'à mon année recrue, c'était un salaire de misère que je faisais! En faisant ça, en étant réceptif, j'ai fait toutes les entrevues imaginables. Ce n'était pas que du TVA Sports! J'ai fait des radio-communautaires sur le toit d'un Provigo, ça n'avait pas de bon sens. J'en ai fait pas mal et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ça.»

Boulay est également revenu, dans ce premier segment de l’entrevue, sur ses années aux États-Unis, autant en qui a trait à son parcours universitaire que son passage dans l’organisation des Jets de New York, dans la NFL.

Il est aussi revenu sur son départ des Alouettes, «une décision mathématique» de l’organisation liée à son salaire et à son âge. S’il avait eu beaucoup de mal à la digérer sur le coup, il la comprend mieux aujourd’hui.

C’est à voir en vidéo principale.