Kaiden Guhle vu par Francis Bouillon

Malgré les circonstances difficiles, Francis Bouillon trouve quand même le moyen de suivre l’évolution des espoirs du Tricolore. C'est le cas notamment avec le défenseur Kaiden Guhle, premier choix du Canadien au dernier repêchage.

Bouillon est emballé par le style robuste et le coup de patin du jeune Guhle, qu’il est impatient de voir à l’œuvre, a-t-il dit en vidéoconférence, mercredi. À voir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Dès qu’il sera possible de le faire, l’entraineur du développement du CH compte faire un tour en Saskatchewan pour le regarder jouer avec son équipe junior.

«Ordinairement, je serais déjà allé le voir deux à trois fois. J’ai parlé avec un de nos dépisteurs dans l’Ouest qui l’a suivi beaucoup et avec Trevor Timmins. J’ai vu des clips sur le jeune, je lui ai parlé aussi au téléphone à quelques reprises.»

«C’est sûr que c’est un peu de valeur. On aime être proches de nos joueurs pour suivre le développement et bâtir une relation. J’aurais aimé le rencontrer avant. Mais c’est à venir. J’ai entendu que des bonnes choses sur ce joueur-là.»

Bouillon pourra miser sur le Championnat du monde junior pour constater la progression de Guhle et d’autres espoirs du Canadien.

«Habituellement, quand on a des joueurs, on se déplace. Cette année ce sera différent. Mais on va faire ce qu’on peut faire et on va le suivre à la télévision pour faire les évaluations. Il y a des ajustements, il faut vivre avec la situation.»

Le cas Romanov

Comme plusieurs autres, Bouillon ne tarit pas d’éloges à l’égard du jeune défenseur russe Alexander Romanov.

Même s’il n’est âgé que de 20 ans et qu’il n’a pas encore disputé un seul match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), certains le voient déjà comme une future vedette de la ligue.

«La première fois que je l’ai vu jouer, je pense que c’était il y a trois ans au Championnat du monde junior, s’est rappelé Bouillon. Quand j’ai vu ce joueur-là à l’œuvre, juste son échauffement, j’ai détecté quelque chose que tous les joueurs n’ont pas, et c’est sa passion pour le hockey. La passion d’un joueur pour son sport, c’est ce qui peut l’amener au plus haut niveau. C’est un gars que j’ai vraiment, vraiment hâte de voir avec le Canadien.»

Une question de confiance

Après des débuts prometteurs dans la LNH l’an dernier, le défenseur Cale Fleury a connu une fin de saison plus difficile.

Même s’il a conclu la campagne avec le Rocket de Laval, Bouillon demeure convaincu que le jeune de 22 ans trouvera bientôt sa place dans le circuit Bettman.

«C’est une question de confiance dans son cas, a remarqué Bouillon. C’est un gars réservé, mais il veut apprendre et devenir meilleur. Il est comme une éponge. Quand il a fait le saut à Montréal, il a très bien fait dans la première moitié de saison et après il a semblé perdre confiance. Il faisait beaucoup d’erreurs et gardait la rondelle trop longtemps parfois avant de faire son jeu. C’était une bonne chose de l’envoyer à Laval.

«J’aime sa manière de jouer, il est physique et il est bon défensivement. C’est juste une question de confiance selon moi. Je n’ai aucun doute qu’il sera un défenseur régulier dans la LNH.»