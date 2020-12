Une profondeur bénéfique à Shea Weber

L’ajout de Joel Edmundson et l’arrivée d’Alexander Romanov permettront au Canadien de Montréal d’enlever un peu de pression sur ses meilleurs défenseurs, dont le capitaine Shea Weber, selon l’entraîneur adjoint Luke Richardson.

Même si Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot ont bien fait en éliminatoires 2020, ils ont tous les trois joué plus de 23 minutes par rencontre. Parfois, ils ont dû prendre les bouchées doubles lors des séquences importantes. Richardson croit ainsi que l’organisation s’est un peu trop appuyée sur ses grosses pointures. Une situation qui devrait changer.

«La profondeur est impressionnante, a indiqué Richardson en vidéoconférence, mardi. Je crois que ces dernières années, si nous avions un ou deux joueurs blessés, nous n’avions pas la profondeur pour garder le niveau. C’est un bon pas pour l’organisation. Je crois que Marc a fait du très bon travail. Il y a beaucoup de stabilité et de profondeur à la ligne bleue.»

«Peut-être que nous avons trop utilisé certains joueurs et maintenant, nous avons des options.»

Gestion

Richardson amorcera une troisième saison avec le Canadien. Puisqu’il est responsable de la défensive, il travaille étroitement avec Weber.

Il croit ainsi que le Tricolore a avantage à utiliser Shea Weber à profusion, mais le calendrier de la prochaine saison, si elle a lieu, risque d’être plus condensé. La situation nécessitera une gestion constante du temps de jeu des vétérans.

«Il est habitué à jouer toutes ces minutes. Je veux être certain qu’il soit impliqué dans les rencontres, a commencé par dire Richardson. La profondeur aidera à ménager physiquement des gars comme Shea Weber, mais également mentalement, puisqu'il sait qu'il aura de l'appui.»

«Avec un calendrier condensé, on devra gérer tout ça et la profondeur renouvelée aura beaucoup de valeur. Nous savons que Shea peut jouer beaucoup, mais à long terme, on se fait mal en l’utilisant trop.»

Rotation

Et les entraîneurs ont des outils pour diminuer la charge de travail de leurs grosses pointures. En plus des joueurs déjà mentionnés, Brett Kulak, Victor Mete, Xavier Ouellet, Noah Juulsen, Gustav Olofsson, Cale Fleury et Otto Leskinen frappent également à la porte, ayant tous déjà joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous avons un groupe très solide qui a de l’expérience dans la LNH, puis de la jeunesse excitante qui s’en vient. Quelques espoirs qui ont déjà joué quelques matchs avec nous auront la chance de se battre pour une place.»

Richardson estime avoir à sa disposition un groupe de défenseurs différents les uns des autres. Il connaît parfaitement les forces et les faiblesses de ceux-ci et croit qu’un roulement pourrait avoir lieu, dépendamment de l’adversaire et du plan de match.

«Avec le groupe que nous avons, je ne pense pas que ce soit une question de qui peut jouer de quel côté sur la troisième paire, mais plutôt une question à propos de quelle paire fonctionne le mieux un soir donné contre une certaine équipe.»

La communication entre les entraîneurs, les préparateurs physiques et les joueurs sera également primordiale pour éviter les blessures. De ce côté, Richardson est optimiste à propos de l’équipe en place.

«Nous avons toujours bien communiqué avec les entraîneurs et les préparateurs physiques pour savoir quand donner du repos aux joueurs.»

Voyez l'entrevue de Richardson dans la vidéo ci-dessus.