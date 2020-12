Section canadienne : le CH derrière les Leafs?

Si la Ligue nationale de hockey (LNH) parvient à amorcer sa saison 2020-2021 et qu’une section canadienne est mise en place, la bataille sera féroce, à un point tel où de nombreux observateurs et gens du milieu du hockey ont des points de vue divergents sur l’issue possible.

Le site The Athletic a diffusé mardi les résultats d’un sondage mené anonymement auprès d’une quinzaine de dirigeants d’équipes américaines, recruteurs et instructeurs afin de recueillir leurs prédictions quant au classement d’une division uniquement constituée des sept clubs de l’unifolié. En ce qui concerne le Canadien de Montréal, l’évaluation est passablement différente selon les gens interrogés.

Six d’entre eux prévoient que le CH terminera en quatrième place, tandis que deux répondants voient la troupe de Claude Julien finir en tête. Quatre autres lui accordent le deuxième rang et un employé lui donne le troisième échelon. Également, le Canadien conclura au cinquième palier d’après un individu sondé et au sixième selon un autre.

L’un de ceux croyant aux chances du Bleu-Blanc-Rouge de se retrouver au sommet a dit apprécier les acquisitions de Marc Bergevin, estimant que la formation n’a jamais eu autant de profondeur depuis des années. Le directeur général de la formation montréalaise a obtenu les Jake Allen, Tyler Toffoli, Josh Anderson et Joel Edmundson durant la saison morte.

«J’ai aimé leurs changements. Ils ont gagné beaucoup de confiance et ont bien joué dans la bulle [en séries 2020]. Et il y a le numéro 31», a expliqué un autre observateur en rappelant la présence de Carey Price.

Toronto a la cote

S’il y a toutefois des conclusions claires à tirer, toujours selon ce sondage, c’est du côté de l’équipe qui finira première et de celle qui se retrouvera dernière. Effectivement, neuf personnes pensent que les Maple Leafs de Toronto auront le dessus, comparativement à quatre favorisant les Flames de Calgary. À l’opposé, les 15 répondants prédisent la cave aux Sénateurs d’Ottawa.

Du côté de la Ville Reine, le travail du DG Kyle Dubas en a convaincu certains. Toronto a notamment mis la main sur Joe Thornton, Wayne Simmonds, Zach Bogosian et TJ Brodie ces dernières semaines.

«Il y a eu la progression et le fait d’avoir appris des échecs du passé. La défense est meilleure, il y a davantage de leadership et d’acharnement, a justifié l’un de ceux ayant donné aux Leafs la première place. Le gardien demeure un point d’interrogation. Maintenant, ils doivent déterminer la façon de tout rassembler pour obtenir du succès.»

«Ils misent sur la profondeur et des joueurs de talent, a expliqué un autre observateur. Leur gardien sera suffisamment bon. [Frederik] Andersen a eu droit à des critiques, mais il reste solide. Je pense que ce sera serré pour les places 2 à 5, mais aucune de ces équipes ne peut égaler la formation de Toronto.»