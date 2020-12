Hockey Québec sous la loupe

Sans nier que la situation n’est pas au beau fixe chez Hockey Québec, son directeur général Paul Ménard fait un pas vers l’avant, puisqu’un comité indépendant est mis en place pour enquêter.

Une initiative est ainsi lancée pour tenter de comprendre pourquoi autant d’employés sont mécontents au sein de la fédération, plusieurs ayant d’ailleurs quitté le navire depuis la nomination de M. Ménard en 2016.

«Depuis mon arrivée et encore plus dans ce contexte pandémique, j’ai eu à prendre des décisions difficiles et à apporter des changements importants pour la pérennité et la réussite de la fédération, a commenté Paul Ménard, dans un communiqué publié, mardi. Ce comité nous permettra de clarifier les événements, d’éviter les malentendus et ainsi nous concentrer sur la réussite de notre sport.»

Le comité indépendant sera dirigé par un avocat retraité, Me Michel B. Fournier, qui a déjà œuvré dans différents dossiers en relations de travail.

«Cette décision a été prise par souci de transparence, d’équité, et pour s’assurer de clarifier la situation rapidement», a pour sa part émis Hockey Québec.

Une divergence existante

La fédération a tenu à préciser qu’aucune plainte formelle provenant du syndicat des employés n’avait été formulée ni adressée depuis l’arrivée en poste de Paul Ménard à titre de directeur général.

«Du côté des directeurs, deux d’entre eux ont rencontré le conseil d’administration pour émettre certains désaccords, situation sur laquelle des réponses avaient alors été données, a-t-on ajouté. Le comité indépendant aura donc pour mandat de rencontrer tous les intervenants en toute confidentialité pour comprendre la divergence existante.»

«Je remercie le conseil d’administration pour la mise en place de ce comité qui nous permettra de mieux comprendre la situation et auquel je vais collaborer en toute transparence», a pour sa part assuré M. Ménard.