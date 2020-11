Will Fuller se fait prendre la main dans le sac

Le receveur de passes des Texans de Houston Will Fuller a été sanctionné par la NFL pour avoir utilisé une substance améliorant les performances.

Lundi, le circuit a suspendu l’athlète de 26 ans pour six rencontres, ce qui signifie que sa saison 2020 est terminée. En effet, il ne reste que cinq matchs à la saison régulière des Texans, qui ne devraient pas se qualifier pour les éliminatoires.

Sur son compte Instagram, Fuller a mis la responsabilité de sa faute sur les épaules de quelqu’un d’autre.

«Un peu plus tôt cette année, j’ai demandé un traitement à un professionnel de la santé, qui m’a prescrit de la médication qu’il croyait permise par les politiques de la NFL, a écrit le receveur sur son réseau social. Finalement, je n’aurais pas dû faire confiance à ce professionnel, car le médicament n’était pas permis».

En 2020, Fuller connaissait sa meilleure campagne en carrière, lui qui évolue dans la NFL depuis 2016. Il a attrapé 53 passes pour 879 verges de gains et huit touchés en 11 parties.

Julian Edelman est malade

En plus d’être déjà sur la liste des blessés, le nom du receveur Julian Edelman apparaît maintenant sur la liste de COVID-19 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

C’est ce que le réseau ESPN a rapporté, lundi. Edelman a été opéré à un genou au mois d’octobre et n’a pas vu d’action depuis.

Après avoir connu l’une de ses meilleures saisons en carrière en 2019, avec des gains de 1117 verges et six touchés, il a été limité à 21 passes captées et 315 verges en six parties. Il n’a pas atteint la zone des buts.

Les Patriots ont déjà été contraints de débourser 350 000 $ après avoir été mis à l’amende par la NFL cette saison. Une enquête avait notamment montré plusieurs accrocs dans le respect du protocole lié à la COVID-19.

Un foyer de contamination avait en effet touché quelques joueurs, dont le quart-arrière Cam Newton, en début de campagne.