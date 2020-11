Pool de NFL: vive la profondeur!

Avec l’éclosion de COVID-19 qui touche les Ravens de Baltimore, plusieurs poolers se sont malheureusement rendu compte qu’ils n’avaient pas suffisamment de profondeur sur leur banc.

Dans cette optique, voici un élément par position pour ajouter une option de remplacement adéquate à votre formation :

- Kirk Cousins, quart-arrière (disponible dans 60 % des ligues Yahoo!)

Le pivot des Vikings du Minnesota a complété au moins 22 passes et amassé au minimum 293 verges de gains à ses trois dernières sorties. Cousins n’a livré que deux contre-performances en 2020 et a été payant pour les poolers à six occasions. Ces statistiques font de lui un remplaçant de qualité.

- Cole Beasley, receveur de passes (disponible dans 42 % des ligues Yahoo!)

En l’absence de John Brown, Beasley a été visé à 7,3 reprises en moyenne par match cette saison. Il est clairement le receveur de passes numéro 2 des Bills de Buffalo présentement et tombera troisième au retour de son coéquipier, ce qui n’est pas vilain pour un suppléant.

- Latavius Murray, porteur de ballon (disponible dans 40 % des ligues Yahoo!)

Malgré le fait que Murray est clairement deuxième derrière Alvin Kamara chez les Saints, il réussit toujours à engranger des points. Avec la blessure du quart-arrière Drew Brees, l’attaque est particulièrement basée sur la course présentement à La Nouvelle-Orléans.

- Robert Tonyan, ailier rapproché (disponible dans 39 % des ligues Yahoo!)

En 2020, Tonyan fait partie des ailiers rapprochés qui ont amassé le plus de points. Le seul hic, c’est que ses performances sont imprévisibles. Soit il arrache tout, soit il est plutôt tranquille. Néanmoins, il mérite une place sur le banc de n’importe quelle équipe.

- Tyler Bass, botteur (disponible dans 79 % des ligues Yahoo!)

Malgré le fait qu’il a récolté sept points ou plus dans six des 11 matchs qu’il a disputés, le botteur des Bills n’a pas la cote dans les pools. C’est une erreur, considérant que la constance est primordiale à cette position.

- Panthers de la Caroline, défensive (disponible dans 96 % des ligues Yahoo!)

La défensive des Panthers est une option de choix pour remplacer une unité qui sous-performe ou qui affronte une attaque puissante. Elle a notamment récupéré 12 ballons échappés en autant de matchs cette saison.