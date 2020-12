Le casse-tête d’André Tourigny

L’entraîneur-chef d’Équipe Canada junior, André Tourigny, se retrouve avec tout un casse-tête.

En raison de la quarantaine imposée à toute l’équipe après que deux joueurs eurent été déclarés positifs à la COVID-19, il devra assembler une équipe sans avoir été en mesure d’obtenir toutes les informations qu’il aurait souhaité avoir.

Légalement, Hockey Canada n’est pas autorisé à retourner des joueurs en quarantaine à la maison. C’est donc dire que 46 joueurs sont toujours à Red Deer, en Alberta, et ce, jusqu’à dimanche prochain.

Par la suite, Tourigny aura d’importantes décisions à prendre. ÉCJ devra réduire de 46 à 25 sa formation d’ici le 13 décembre puisqu’au-delà de cette date, l’équipe sera à l’intérieur de la bulle d’Edmonton et ne pourra plus ajouter d’éléments. Ça laissera donc une semaine au personnel hockey de la sélection nationale pour compléter son évaluation.

À noter toutefois qu’ÉCJ pourrait décider d’amener plus de 25 joueurs dans la bulle d’Edmonton et de continuer son évaluation là-bas, mais ce faisant, elle devrait réduire le nombre de membres du personnel présents puisque chaque pays est autorisé à faire entrer 40 personnes – joueurs inclus – dans la bulle.

Situation unique

ÉCJ devra donc visiblement se baser sur les nombreuses évaluations vidéo faites au cours des derniers mois, sur les expériences passées avec certains des joueurs présents ainsi que sur le faible échantillon du camp de sélection pour mettre en place une équipe qui tentera de défendre la conquête de l’or.

« On n’a jamais vécu ça ! Personne ne l’a vécu. Partout dans le monde en ce moment, les gens font face à de l’adversité. On devra être créatifs et demeurer optimistes », a mentionné Tourigny lors d’un point de presse, jeudi dernier.

Le Journal s’est mis dans la peau de l’entraîneur et a tenté de former son alignement canadien en se basant sur les informations que nous détenons à l’heure actuelle.

Attaquants

1er trio : Connor Zary – Kirby Dach – Philip Tomasino

Réunie lors du deuxième match intraéquipe, cette combinaison a été dominante. Dach est un homme parmi des enfants et la chimie avec le talentueux et intelligent Tomasino a été instantanée. Dans la situation actuelle, ÉCJ n’aura d’autres choix que d’espérer que cette chimie n’aura pas été qu’une histoire d’un soir.

2e trio : Connor McMichael – Dylan Cozens – Peyton Krebs

N’eût été la situation actuelle, ces trois joueurs seraient peut-être dans la LNH en ce moment. Cozens et McMichael ont vécu la conquête de l’or en janvier dernier et y ont joué des rôles importants. Leur impact devrait être encore plus grand cette année tandis que Krebs a été l’un des meilleurs joueurs lors des matchs intraéquipes.

3e trio : Alex Newhook – Quinton Byfield – Dawson Mercer

Newhook n’a pas eu la chance de se faire valoir lors des rencontres intraéquipes, contraint de s’isoler pendant 14 jours puisqu’il débarquait des États-Unis. Néanmoins, sa feuille de route laisse présager qu’il y aura une place pour lui. Utilisé sporadiquement l’an dernier, Byfield devrait avoir un plus grand impact cette année, tout comme Mercer, un joueur capable de tout faire.

4e trio : Jakob Pelletier – Jamieson Rees – Jack Quinn

Jamieson Rees a été l’une des belles surprises des matchs intraéquipes. Son jeu intense ainsi que sa feuille de route avec Hockey Canada font de lui un candidat de choix pour ÉCJ 2021. Avec Jakob Pelletier, il formera un duo qui risque de déranger à souhait les équipes adverses. Dans le cas de Quinn, il est bien connu d’André Tourigny qui le dirige avec les 67’s d’Ottawa. C’est un joueur capable de marquer dans n’importe quelle situation.

Extras : Samuel Poulin – Dylan Holloway

Pour le moment, Poulin et Holloway se retrouvent dans les gradins, mais rien n’indique qu’en cours de route ils ne parviendront pas à se hisser parmi les 12 partants. Les deux ailiers possèdent un physique imposant et ont la capacité de faire sentir leur présence sur la patinoire avec leur épaule, tout en possédant un bon flair offensif.

Défenseurs

1er duo : Bowen Byram – Jamie Drysdale

Les deux seuls défenseurs de retour de l’an dernier réunis au sein de la même paire ? Certainement ! À la lumière de ce qu’il a démontré au camp de sélection avant la pause, Byram sera le quart-arrière de l’équipe canadienne cette année et un sérieux candidat au titre de défenseur du tournoi. En le plaçant avec Drysdale, ÉCJ aura un duo capable de tout faire, mais, surtout, qui aura souvent possession de la rondelle.

2e duo : Thomas Harley – Braden Schneider

Harley a vécu son baptême du feu dans la LNH en août dernier, lors de la ronde de qualification des séries éliminatoires et, même s’il n’a pas joué par la suite, il a accompagné les Stars de Dallas tout au long de leur périple jusqu’en finale de la Coupe Stanley. À ses côtés, Schneider possède une vaste expérience avec Hockey Canada. Il a été blessé au début du camp, mais ça ne semble pas majeur.

3e duo : Ryan O’Rourke – Justin Barron

Barron revient de loin, ayant raté presque un an d’activité en raison d’un caillot de sang dans un bras. Le défenseur des Mooseheads de Halifax possède un coup de patin fluide et un bon flair offensif. Quant à O’Rourke, il a été une belle surprise lors des premiers matchs intraéquipes. Défenseur efficace partout, il n’a pas eu peur de s’impliquer physiquement. Parlez-en à Kirby Dach !

Extras : Kaiden Guhle – Kaedan Korczak

Le premier choix du Canadien au dernier repêchage, Guhle, se retrouve parmi les extras en ce moment. Il ne s’est pas démarqué du lot lors des deux premiers matchs intraéquipes et peut-être que la rouille des huit derniers mois a paru un peu. Korczak, lui, a été très bon lors des deux rencontres et Le Journal a longuement songé à le placer parmi les six partants. Guhle et Korczak pourraient se retrouver dans l’alignement durant le tournoi.

Gardien

Titulaire : Brett Brochu

Substituts : Taylor Gauthier / Dylan Garand

On donne la pole à Brochu parce qu’il a été le plus constant au début du camp de sélection. Brochu est toutefois encore très jeune – il a eu 18 ans en septembre – et reste à voir si ÉCJ sera prêt à confier ce rôle au gardien des Knights de London malgré son bon début de camp. Sur papier, la position de gardien est la faiblesse d’Équipe Canada junior, mais c’était aussi le cas l’an dernier et Joel Hofer a terminé avec le titre de gardien par excellence de la compétition.