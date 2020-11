«DMD»: la vie après la carrière sportive

Durant leur carrière sportive, les athlètes d'élite sont transportés aux quatre coins de la planète et vivent des émotions fortes pendant plusieurs années. Mais tout ça possède une date d'expiration et, un jour ou l'autre, ils doivent dire au revoir à tout ceci. Voilà une épreuve qui peut être plus exigeante pour certains.

Pour en discuter, quatre ex-athlètes québécois de renom seront les invités de Dave Morissette, cette semaine, lors de l'émission Dave Morissette en direct, de lundi à jeudi, sur les ondes de TVA Sports.

Tout d'abord, Maxime Dufour-Lapointe (ce soir 21h15) a été, avec ses soeurs Justine et Chloé, à l'avant-scène du ski acrobatique pendant des années. Elle a d'ailleurs participé aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, terminant 12e de l'épreuve des bosses. L'aînée des trois soeurs poursuit désormais des études en médecine.

Alexandre Bilodeau (mardi 20h30) a été le premier athlète canadien a remporter une médaille d'or olympique sur son propre sol, à Vancouver en 2010. Il a répété l'exploit quatre ans plus tard à Sotchi et est l'un des plus grands noms de l'histoire de son sport. Bilodeau a complété, après sa carrière sportive, des études pour devenir comptable professionnel agréé.

Etienne Boulay (mercredi 20h30) a été un membre des Alouettes de Montréal pendant plusieurs années. Il a aussi été un membre des Jets de New York dans la NFL pendant quelques mois. Boulay a connu un début d'après-carrière sportive très difficile en raison de dépression, alcoolisme et faillite. Il revient toutefois en force comme animateur à la télévision et à la radio ainsi qu’auteur.

Finalement, Annie Pelletier (jeudi 22h30) a remporté, notamment, une médaille de bronze en plongeon lors des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Elle a été un modèle pour plusieurs athlètes d'ici et continue de l'être dans son après-carrière.