Thatcher Demko, bientôt numéro 1?

Ayant brillamment pris la relève en séries éliminatoires devant la cage des Canucks de Vancouver après la blessure subie par Jacob Markstrom, Thatcher Demko frappe à la porte d’un poste de gardien partant.

Même s’il n’a pas permis aux Canucks d’éviter l’élimination face aux Golden Knights de Vegas en demi-finale de l’Association de l’Ouest, il n’a concédé que deux buts sur 125 tirs en trois rencontres. Il a ainsi aidé la formation canadienne à effacer un déficit de 3-1 et forcer la tenue d’un match ultime.

Ses performances n’ont pas manqué d’impressionner le directeur général Jim Benning, qui croit au potentiel de l’Américain de 24 ans.

«C’est un jeune qui travaille fort et qui veut devenir très bon, a dit Benning au réseau Sportsnet, récemment. Nous comprenons que les gardiens prennent plus de temps à se développer. Nous avons tenté de faire les choses de la bonne façon pour son développement. Et nous avons maintenant l’impression qu’il frappe à la porte pour devenir numéro 1 dans cette ligue.»

«Je pense que ça nous a montré, à ses coéquipiers, ses entraîneurs, ses partisans et moi, qu’il est le gars que nous pensions qu’il pouvait devenir. Nous croyions que c’était ce dont il est capable, mais de le voir pendant trois matchs, et que tout le monde le voie, c’est fantastique.»

Sélectionné en deuxième ronde en 2014, Demko a eu besoin de quatre ans avant d’obtenir un premier départ dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Un parcours préparatoire qui lui a permis d’acquérir beaucoup d’expérience.

La saison 2019-2020 a elle-même été un défi pour Demko, qui a disputé 27 parties, dont quelques-unes en relève à Markstrom en février, lorsque ce dernier s’est blessé. Cette première opportunité s’est mal terminée, avec deux défaites contre les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto.

Mais Demko a retenu les leçons, et lorsqu’il a une fois de plus été projeté dans le rôle de numéro un cet été, il a été bien meilleur.

«C’est la vie. Je suis tout à fait d’accord que ces deux matchs à Ottawa et à Toronto m’ont fait un peu mal, a dit Demko. Je savais que c'était une grande opportunité pour moi. C'était une question de maturité mentale la première fois que "Marky" a été blessé.»

«Lorsque cette deuxième opportunité s'est présentée lors des éliminatoires, je me suis dit: "d’accord, j’ai déjà été dans cette situation". J’ai beaucoup appris de cette situation la première fois et cette fois, les matchs étaient encore plus importants. J’ai été capable de me calmer et d’avoir beaucoup plus confiance en moi après avoir appris de mes échecs. Je savais que la deuxième fois, je n'allais pas faire les mêmes erreurs.»