Match nul pour le retour de Mike Tyson

À son premier combat en 15 ans, le légendaire Mike Tyson a dû se contenter d’un verdict nul face à Roy Jones fils, samedi soir, au Staples Center de Los Angeles.

Les deux combattants quinquagénaires, qui comptent parmi les meilleurs de leur génération, se battaient dans un combat d’exhibition sans enjeu. Selon ces règles, les deux pugilistes ne pouvaient pas se passer le K.-O. ou avoir l’intention de blesser l’adversaire.

Tyson a contrôlé les premiers assauts, avant de laisser Jones fils revenir à la charge. Il a surtout travaillé au corps de son opposant. La fatigue a toutefois forcé les deux boxeurs à y aller d’accolades multiples pour regagner de l’énergie.

«Iron» Mike, 54 ans, était monté dans le ring pour la dernière fois en juin 2005, s’inclinant devant Kevin McBride. Jones fils, lui, a été beaucoup plus actif lors de la dernière décennie, remportant son dernier duel professionnel en février 2018.

En demi-finale de ce gala, le Youtubeur et influenceur Jake Paul a solidement passé le K.-O. au second round à l’ancien garde des Knicks de New York Nate Robinson, qui en était à ses premiers pas dans le ring.