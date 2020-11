Le défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy a encore du mal à se remettre du départ de son coéquipier Torey Krug, qui s’est entendu avec les Blues de St. Louis à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«TK est la première personne qui m’a pris sous son aile aussitôt que je suis arrivé ici. Nous nous entrainons encore ensemble l’été, a dit le joueur de 22 ans en entrevue à la baladodiffusion Cam & Strick. C’est un gars incroyable. Tout le monde va l’aimer [à St. Louis]... Je suis encore triste qu’il ne soit plus avec l’équipe honnêtement.»

Krug a certainement laissé une forte empreinte chez les Bruins, qu’il a joints en 2012 en tant que joueur autonome non repêché. Depuis la saison 2013-2014, sa première complète dans la LNH, il a mené les défenseurs de l’équipe avec 67 buts, 268 aides, 335 points, 24 buts en avantage numérique, 159 points en avantage numérique et 520 matchs joués.

Les Blues n’ont pas hésité à lui dérouler le tapis rouge au début octobre et à lui offrir un contrat de sept ans pour 45,5 millions $.

Un mentor

Krug a été un véritable mentor pour McAvoy depuis son arrivée dans la LNH en 2017-2018. Leur relation unique rend son départ encore plus difficile.

«Ça ne me semble pas réel encore qu’on va se présenter au camp d’entrainement et qu’il ne sera pas là, a lancé McAvoy dans un entretien rapporté par bostonhockeynow.com. St. Louis a vraiment obtenu un très bon joueur. C’est un défenseur talentueux, particulièrement sur le plan offensif. Il voit tellement bien le jeu. Il fera des Blues une meilleure équipe de hockey.»

Avec la possibilité que Zdeno Chara ne soit pas de retour non plus chez les Bruins, McAvoy pourrait hériter de responsabilités beaucoup plus grandes à la ligne bleue la saison prochaine. Il pourrait d’ailleurs remplacer Krug sur le premier jeu de puissance.

«Je suis emballé où j’en suis présentement avec l’équipe, a indiqué McAvoy. C’est la première fois que je me trouve dans cette position avec ce club, alors qu’on reconstruit par l’arrière. Personne ne sait ce qui se passera avec tout ça. Mais peu importe le défi qui m’attend, je serai prêt.»