Cinq moments marquants du premier tour

Les éliminatoires de la Coupe MLS, c’est rarement ennuyant. Le premier tour de l’édition 2020 n’a pas fait exception à cette règle, alors que les amateurs de soccer ont eu droit à des moments aussi spectaculaires qu’invraisemblables.

À n’en point douter, le deuxième tour risque d’apporter la même chose.

Les quatre matchs du deuxième tour des éliminatoires seront d’ailleurs présentés à TVA Sports et sur TVA Sports direct, dimanche et mardi.

Et en attendant ces quatre matchs, revenons sur cinq moments fous qui ont marqué les 10 premières rencontres des éliminatoires 2020.

1- Cafouillage légendaire à Orlando

Le match entre Orlando City et New York City était spectaculaire avant même la séance de tirs au but qui l’a conclu. Mais cette séance, c’était vraiment n’importe quoi. Alors qu’Orlando semblait l’avoir emporté sur un arrêt de son excellent gardien Pedro Gallese, les arbitres ont déterminé que le Péruvien avait fait un pas de trop vers l’avant, illégal, avant de stopper le ballon. Cette faute lui méritait automatiquement son deuxième carton jaune du match et donc, son expulsion. Déjà là, c’est un peu fou. Mais le cafouillage entourant l’entrée en jeu de son inéligible substitut Brian Rowe et ensuite sa sortie, c’était quelque chose. Il a ensuite fallu qu’un défenseur d’Orlando, en l’occurrence Rodrigo Schlegel, enfile le maillot et les gants pour aller défendre la cage floridienne. Ce qu’il a fait avec succès, stoppant lui aussi un tir de pénalité pour ultimement faire la différence en faveur des «Lions». On tient un classique, ici. Mais le pauvre arbitre qui officiait dans ce match ne reverra plus d’action d’ici la fin des éliminatoires.

2- Le récital en continu de Carles Gil

Après avoir raté la majeure partie de la saison 2020 en raison d’une blessure à un tendon d’Achille, l’Espagnol a illuminé de son talent les deux premiers matchs des «Revs» en éliminatoires. Les partisans de l’Impact se rappelleront sans doute avec douleur son golazo lors du match de barrage qui a mis fin à la saison des Montréalais en MLS. Gil est un créateur, un joueur de finesse à la technique remarquable, par qui passe tout le jeu offensif de son équipe. C’est d’ailleurs ce qu’observait l’entraîneur de l’Impact, Thierry Henry, après la défaite du 20 novembre.

«Si vous regardez le match et vous voyez les espaces qu'il prend, c'est vraiment difficile, parce qu'il se met toujours à l’envers du jeu. Donc il arrive à libérer tout le monde. Regardez sur les actions, c'est lui qui déclenche toujours tout. Dans l'entrejeu, dans le jeu, dans les changements, il trouve les solutions. Chaque fois, il attire les gens pour pouvoir libérer les arrières latéraux.»

«Gil fait souvent la différence pour libérer les autres», avait-il finalement résumé.

Manifestement, sa vilaine blessure ne l’ennuie plus. Orlando City, qui connaît une grande saison, ne sera pas une proie facile pour la bande à Bruce Arena. Mais si l’ancien d’Aston Villa et de La Corogne est à son meilleur, les «Revs» auront de sacrée bonnes chances de passer au tour suivant.

3- La quatrième est la bonne

Le Nashville SC, équipe d’expansion, connaît un parcours remarquable en éliminatoires jusqu’ici. La formation du Tennessee a même sorti le Toronto FC, deuxième du classement en saison régulière et finaliste de la dernière Coupe MLS, lors du premier tour.

Ce ne fut toutefois pas facile. La troupe de l’entraîneur Gary Smith a vu l’arbitre lui refuser TROIS buts pour cause de hors-jeu. Heureusement pour Nashville, le TFC n’avait pas trop de réponse.

C’est finalement en prolongation que la délivrance est venue pour les hommes en jaune, alors qu’un but de Daniel Rios a scellé l’issue du match à la 108e minute.

4-Dernier tour de piste pour Wondo?

Le plus prolifique buteur de l’histoire de la MLS, Chris Wondolowski (166 réalisations), a-t-il joué son dernier match? L’Américain, qui a maintenant 37 ans, pensait s’arrêter après la saison 2020, puis, voyant comment elle s’est déroulée, a changé d’avis par la suite. Mais est-ce que les Earthquakes lui offriront un nouveau contrat? Quoi qu’il en soit, «Wondo» a donné tout un match à la formation californienne, dimanche, même si ultimement, la victoire est allée à Kansas City. Après avoir raté quelques occasions, le vétéran a enfin mis ce type de but dont il s’est fait spécialiste au fil des années, à la toute fin des arrêts de jeu pour envoyer tout le monde en prolongation :

Malheureusement pour lui, une séance de tirs au but a été nécessaire et c’est à ce moment-là que le gardien Tim Melia, l’un des tout meilleurs de la ligue, s’est mis au travail :

5- Pepi sauve Dallas

Lorsque Jorge Villafana, des Timbers, a marqué à la 88e minute pour donner les devants aux siens, dimanche soir, il semblait bien que les carottes étaient cuites pour le FC Dallas. L’entraîneur des Texans, Luchi Gonzalez, a cependant réagi en envoyant dans la mêlée l’attaquant Ricardo Pepi, 17 ans, énième glorieux produit de la réputée académie du club.

Cette décision, qui semblait en être une de désespoir, a plutôt été un formidable cas de coaching gagnant : cinq minutes plus tard, Pepi créait l’égalité.

Il a fallu, encore une fois, aller aux tirs de pénalité et c’est Dallas qui a fini par l’emporter. Si le match s’est fini à une heure tardive, ceux qui sont restés debout pour le regarder ne l’ont sans doute pas regretté.