Cinq «stars» à surveiller dans la MLS

Plusieurs vedettes internationales évoluent dans la Major League Soccer (MLS) et certaines d’entre elles risquent d’être à surveiller particulièrement d’ici la fin des éliminatoires qui se poursuivent à compter de dimanche.

Les demi-finales d'association de la MLS seront d'ailleurs présentées à TVA Sports dimanche et mardi.

Carles Gil (Revolution de la Nouvelle-Angleterre)

Alors qu’une opération pour réparer le tendon d’Achille de son pied gauche au début août compromettait le reste de sa saison, Carles Gil est revenu en force à la fin octobre et s’avère un des éléments centraux des succès du Revolution de la Nouvelle-Angleterre en séries éliminatoires. Le milieu de terrain espagnol a d’ailleurs marqué le premier but des siens lors du match de barrage contre l’Impact de Montréal, en route vers un gain de 2 à 1. Gil a ensuite préparé les deux buts des «Revs» dans la victoire contre l’Union de Philadelphie, grands favoris du tournoi, qu’ils ont défait 2 à 0. À l’évidence, le Revolution est une équipe bien plus redoutable avec l’Espagnol de 28 ans dans sa formation. Ce dimanche, il tentera de s’imposer contre l’Orlando City SC dans un match quart de finale prévu en sol floridien.

Nani (Orlando City SC)

Après avoir porté le club d’Orlando jusqu’en finale au tournoi de retour de la Major League Soccer plus tôt cette saison, Nani pourra-t-il continuer de s’imposer dans les éliminatoires de la Coupe MLS? Le 21 novembre, lors du fameux match contre le New York City FC, remporté 2 à 1 en tirs de barrage, c’est le Portugais qui a marqué l’unique but de son équipe en temps réglementaire, sur penalty. Une attention particulière risque aussi d’être portée, du moins par les médias, au défenseur Rodrigo Schlegel, héros improbable contre le NYCFC en remplaçant au pied levé le gardien Pedro Gallese devant le filet des siens.

Gyasi Zardes (Crew de Columbus)

En demi-finale d’association contre Nashville SC dimanche soir, le Crew de Columbus aura l’avantage de compter sur certains joueurs de haut calibre, qui s’élèvent au-dessus de la mêlée, dont l’Américain Gyasi Zardes. L’attaquant a encore une fois démontré toute l’étendue de son talent, et son importance pour le Crew, en marquant le but gagnant sur une reprise parfaite de la tête, en première ronde contre les Red Bulls de New York. Columbus l’avait finalement emporté 3 à 2. En 20 départs cette saison, sa contribution a été extraordinaire avec 12 buts et 4 aides.

Crédit photo : Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Raul Ruidiaz (Sounders de Seattle)

En seulement 17 matchs cette année, le Péruvien Raul Ruidiaz a inscrit 12 buts pour les Sounders de Seattle. Ses succès se poursuivent d’ailleurs lors des présentes éliminatoires. Durant le dernier match de Seattle, Ruidiaz a inscrit un important but à la 66e minute dans une victoire de 3 à 1 contre le Los Angeles FC. Ce but portait le pointage à 2 à 0. Ruidiaz a aussi été impliqué avec des passes importantes sur les deux autres buts de son équipe. Seattle doit maintenant affronter le FC Dallas, ce mardi 1er décembre.

Crédit photo : Joe Nicholson-USA TODAY Sports

Kevin Molino (Minnesota United FC)

Originaire de Trinité-et-Tobago, le milieu de terrain Kevin Molino a marqué deux des trois buts de son équipe dans le gain du Minnesota United FC contre Colorado, le week-end dernier. Molino devra être à son meilleur si son club espère battre le dangereux Sporting, mercredi prochain, à Kansas City. À surveiller également chez le Minnesota United FC : l’Argentin Emanuel Raynoso et le gardien canadien Dayne St. Clair.