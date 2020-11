Les Jets retrouvent leur quart partant

Bonne nouvelle pour les Jets de New York: le quart-arrière Sam Darnold sera de retour à son poste, dimanche, contre les Dolphins de Miami.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Adam Gase vendredi, lors de son point de presse quotidien.

Le pivot 23 ans n’a pas joué de match de football depuis la huitième semaine d’activités de la NFL, lui qui s’est blessé à une épaule durant un affrontement contre les Chiefs de Kansas City.

En six parties cette saison, Darnold a complété 58,6 % de ses passes pour 1045 verges et seulement trois touchés. Il a également été victime de six interceptions.

En son absence, c’est le vétéran Joe Flacco qui a pris sa place derrière le centre des Jets. L’athlète de 35 ans a réussi 55.2% de ses relais pour 864 verges et six majeurs en cinq rencontres.

La formation de la Grosse Pomme est l’unique formation du circuit Goodell qui n’a pas connu le bonheur de la victoire en 2020. Les Jets ont donc subi la défaite à leurs 10 sorties cette saison.