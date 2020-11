«C’est tout ce que j’ai toujours voulu» - Howard

Le fait de remporter un championnat a fait réaliser une chose très importante à Dwight Howard: on s'en fout des statistiques individuelles!

En 2019-2020, le vétéran de la NBA a mis la main sur un premier titre avec les Lakers de Los Angeles et cela lui a fait mettre certaines choses en perspective.

«Remporter ce championnat, c’est tout ce que j’ai toujours voulu, a dit Howard au quotidien Philadelphia Inquirer cette semaine. Ça m’a fait réaliser que d’avoir les meilleures statistiques du monde ne veut absolument rien dire.»

Évoluant dans la NBA depuis la saison 2004-2005, l’ancien premier choix au total du repêchage de 2004, par le Magic d'Orlando, a été l’un des meilleurs joueurs du circuit pendant de nombreuses saisons. En carrière, il a maintenu des moyennes de 16,7 points, 12,3 rebonds et 1,4 mention d’assistance par partie.

La saison dernière avec les Lakers, les statistiques de Howard ont grandement diminué. Il a maintenu des moyennes de 7,5 points, 7,3 rebonds, et 0,7 aide. Son temps de jeu était également beaucoup plus limité que lors des dernières années. Il passait 18,9 minutes en moyenne sur le terrain, ce qui représente son plus bas total en carrière.

Lors de la présente saison morte, Howard a choisi de poursuivre sa carrière avec les 76ers de Philadelphie, lui qui a paraphé une entente d’un an d’une valeur de 2,5 millions $.