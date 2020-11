Anthopoulos et les Braves prêts à passer à l’étape suivante

Les Braves d’Atlanta sont passés à une victoire d’atteindre la Série mondiale, en octobre dernier, et le directeur général de l’équipe, le Montréalais Alex Anthopoulos, a fait le nécessaire, ces dernières semaines, afin d’y accéder en 2021.

Anthopoulos a notamment offert des contrats Drew Smyly et Charlie Morton afin de renforcer sa rotation de partants.

«L’année passée, on n’a pas eu beaucoup de succès avec nos lanceurs partants et c'est une place où on voulait travailler vite et fort pour avoir beaucoup de gars et beaucoup d'options», a-t-il souligné, vendredi, en entrevue à «JiC».

«Contre les Dodgers (en finale de la Nationale), on avait gagné trois matchs, il nous en restait un, mais les Dodgers sont une équipe incroyable. (...) On avait vraiment une bonne équipe, qui pouvait se rendre là et gagner. Mais en séries, chaque manche, chaque erreur est importante. On est excités quand même pour 2021», a ajouté celui qui a aussi travaillé pour les organisations des Expos et des Blue Jays dans le passé.

Fier pour Kim Ng

Anthopoulos connaît bien Kim Ng, qui est récemment devenue la première femme à être nommée directrice générale dans le baseball majeur, avec les Marlins de Miami.

«C’est vraiment une bonne nouvelle», a-t-il affirmé.

«J'ai une fille qui a dix ans, a-t-il ajouté. Quand j'ai vu qu'elle avait le poste, j'ai dit à ma fille "tu vois, une personne comme Kim Ng, elle est vraiment intelligente, elle travaille fort et elle est la première à avoir un poste de directrice générale". Je suis vraiment excité pour elle et pour l'industrie aussi.»

