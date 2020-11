Pas de charges supplémentaires pour Arozarena

Arrêté et emprisonné pour une présumée tentative d’enlèvement sur sa fille, le voltigeur des Rays de Tampa Bay et héros des récentes séries éliminatoires Randy Arozarena a été libéré sous caution.

Cité par le quotidien mexicain «PorEsto», l’avocat d’Arozarena a indiqué que son client avait été libéré 48 heures après son arrestation, puisque les preuves dans le dossier sont insuffisantes, selon un juge.

Ce dernier a également rejeté les charges auxquelles faisait face l’athlète de 25 ans, ce qui signifie que le dossier est clos.

Selon le «Diaro de Yucatan», Arozarena s’était introduit chez son ex-femme afin d’y subtiliser l’enfant, en plus d’être impliqué dans une altercation avec son ancien beau-père. Des voisins se seraient interposés et la police a été appelée sur les lieux de la scène.

Rappelons que le Cubain a aidé les Rays à atteindre la Série mondiale, frappant 10 longues balles et produisant 14 points en après-saison. L’athlète de première année a battu plusieurs records au passage et a mis la main sur le trophée Babe-Ruth, remis au joueur le plus utile en séries.