Sergachev n’a pas fini de faire souffrir les partisans du CH

Sans que ce soit l’objectif, le directeur général du Lightning de Tampa Bay Julien BriseBois enfonce le couteau dans le cœur des partisans du Canadien de Montréal quand il parle du jeune défenseur Mikhail Sergachev.

«J'ai été tellement impressionné par son jeu et sa progression, il est débarqué dans la Ligue nationale de hockey à 19 ans et il a joué un rôle important pour notre équipe, a commenté BriseBois, sur le site web de la LNH, à la suite du nouveau contrat de trois ans accordé à Sergachev, plus tôt cette semaine. Il a maintenant trois saisons derrière la cravate, ce qui est très impressionnant, et nous accordons de la valeur à ça. Il ne montre qu'un tout petit aperçu du défenseur qu'il sera lorsqu'il sera mature.»

Pour les trois prochaines campagnes, Sergachev gagnera en moyenne 4,8 millions $ par saison. À titre comparatif, l’attaquant du Canadien Jonathan Drouin, obtenu en retour du défenseur russe en juin 2017, a aussi un contrat valide pour encore trois ans, mais avec un impact de 5,5 millions $ sur la masse salariale.

«Je m'attends à ce que son rôle soit semblable à ce qu'il était durant les séries avec nous, a noté BriseBois, en poursuivant l’éloge de son jeune défenseur, déjà champion de la coupe Stanley à 22 ans. Il a joué plus de 20 minutes par rencontre. Il a joué en avantage numérique et en infériorité numérique. Parfois, il était sur la première vague du jeu de puissance, et il se retrouvait parfois sur la deuxième. Nous l'utilisions également à droite ou à gauche, mais surtout à gauche. Nous l'avons utilisé dans toutes les situations dans la dernière ligne droite de la saison et en séries, et je m'attends à ce que ça continue à être le cas à l'avenir.»

Pour trois ans et probablement après...

BriseBois ne pourrait être plus satisfait de l’entente conclue avec Sergachev et à l’entendre parler, il tentera éventuellement de retenir ses services pour une plus longue période.

«Nous savons qu'il est sous contrat pour les trois prochaines saisons et qu'il va continuer à s'améliorer, a projeté le directeur du Lightning, toujours sur le site web de la LNH. Il est tellement jeune, surtout pour un défenseur, et c'est une excellente nouvelle pour notre organisation. C'est ce qu'il faut retenir selon moi: Mikhail va jouer avec nous pour les trois prochaines années, et probablement après également. Cette mise sous contrat est une excellente nouvelle pour nous.»