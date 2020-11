Patrick Mahomes très élogieux envers Tom Brady

À quelques jours d’un match contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, le quart des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a lancé quelques fleurs à son vis-à-vis qu’il affrontera pour la quatrième fois de sa carrière, dimanche.

Avec neuf victoires en 10 matchs cette saison, les champions en titre ont toutes les raisons du monde d’aborder leur prochaine rencontre avec confiance, même si l’adversaire présente une fiche respectable de 7-4 et mise sur un sextuple champion du Super Bowl derrière le centre. Mahomes est devenu une vedette de la NFL et n’a rien à envier aux autres pivots du circuit Goodell, mais il ne se considère pas encore au même niveau que Brady. Il souhaite uniquement se concentrer sur ses tâches.

«C’est une étoile dans son ensemble, a-t-il mentionné au réseau ESPN. Pour ma part, j’essaie seulement d’être moi-même et de me présenter quotidiennement pour travailler et gagner des matchs de football. Tout le reste vient ensuite. Je veux être un gars normal qui interagit avec ses coéquipiers et qui a du plaisir.»

Mahomes se dit à vrai dire impressionné par son opposant et pas uniquement par ses performances. Il a rappelé des commentaires émis à son endroit après la finale de l’Association américaine 2019, remportée par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, l’ancienne formation du célèbre numéro 12.

«Il m’avait saisi après le duel. J’étais sur le point de quitter le stade pendant qu’ils célébraient leur victoire les amenant au Super Bowl. Il m’a parlé pour me dire à quel point il respectait ce que j’avais fait. C’était bien de voir un gars de cette prestance ayant obtenu plusieurs championnats année après année montrer son respect pour mon jeu. [...] Ce fut une belle expérience de savoir de sa part que j’effectuais les bonnes choses tôt dans ma carrière.»

Reconnaissance

Ces propos ne sont pas passés inaperçus du côté de l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid.

«Il [Brady] s’est présenté au vestiaire et je ne peux vous dire comment j’ai apprécié cela, a-t-il dit. C’était une affaire de respect. Le match avait été durement disputé et il lui a simplement affirmé : "reste toi-même et tout fonctionnera". Je crois que ces simples paroles provenant d’un grand joueur ont été immenses pour un jeune homme.»

Maintenant, tout cela appartient au passé et les deux clubs doivent se concentrer sur le prochain affrontement qui s’annonce tout aussi difficile pour tous.

«Comme tout le monde, j’ai été surpris d’apprendre qu’il n’allait pas revenir en Nouvelle-Angleterre et qu’il jouerait à Tampa Bay. Par contre, il est au bon endroit. Ils possèdent beaucoup d’armes en attaque et [Bruce] Arians est un excellent pilote. Ils gagnent de nombreuses parties, a admis Mahomes. Nous devrons avoir notre état d’esprit habituel face aux bonnes équipes et il faudra batailler sur chaque jeu.»