Lions de Detroit : L’étau se resserre sur Matt Patricia

Après avoir encaissé une quatrième défaite en cinq matchs à la barre des Lions, l’avenir de l’entraineur-chef Matt Patricia semble de plus en plus incertain à Detroit.

Les Lions avaient connu un début de saison respectable avec trois victoires et autant de défaites en six matchs. Mais depuis quelques semaines, rien ne va plus pour la formation du Michigan.

Même si l’étau se resserre sur lui, Patricia tente de garder le cap et de faire fi de ses détracteurs.

«Mon focus, chaque jour, est sur les gars dans le vestiaire et de travailler le plus dur possible pour les aider à connaitre du succès, a dit l’entraineur-chef des Lions après la défaite de 41 à 25 des siens face aux Texans de Houston, jeudi.

«Je ne pense pas à autre chose que ça et je ne me soucis pas d’autre chose que de faire le travail le mieux possible pour aider tout le monde à aller de l’avant et à avoir du succès. Autrement, on se concentre sur le court terme et sur le prochain défi», a-t-il ajouté dans une entrevue rapportée par NFL.com.

Patricia n’a pas bronché lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il s’attendait à être toujours à la barre des Lions lorsqu’ils affronteront les Bears de Chicago la semaine prochaine.

«Je me concentre sur une journée à la fois. Ça ne change pas», a martelé Patricia.

L’entraineur-chef de 46 ans et le directeur général Bob Quinn s’étaient fait confier le mandat clair de bien positionner les Lions en vue des prochaines éliminatoires dans la NFL. Ils ont plutôt été dominés 71 à 122 au mois de novembre.