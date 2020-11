Les Huskies blanchissent le Drakkar

Le gardien Zachary Emond a signé son premier blanchissage de la saison et son neuvième en carrière dans la LHJMQ alors que les Huskies ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 1 à 0, jeudi, à Rouyn-Noranda.

Emond a réalisé 29 arrêts au cours de la rencontre. Son vis-à-vis chez le Drakkar, Lucas Fitzpatrick, a également bien fait en repoussant 25 tirs. Il n’a cédé que devant William Rousseau, qui a inscrit son cinquième but de la saison au début du deuxième vingt.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour les Huskies, qui n’ont pas subi la défaite en temps réglementaire à leurs neuf derniers matchs.

À Val-d’Or, le défenseur Maxence Guenette a récolté un but et deux mentions d’aide dans un gain de 4 à 2 des Foreurs contre l’Océanic de Rimouski.

Justin Robidas a quant à lui marqué le but gagnant, en avantage numérique, et le but d’assurance, dans un filet désert.

Jordan Brière a été l’autre marqueur pour l’équipe locale. Du côté des visiteurs, Ludovic Soucy et Zachary Massicotte ont touché la cible.

Le jeune gardien William Blackburn a signé sa première victoire en carrière dans la LHJMQ en repoussant 21 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Raphaël Audet accordé trois buts sur 30 lancers.

Ce gain est le septième en neuf matchs pour les Foreurs.