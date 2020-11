L’offensive des Remparts va-t-elle se réveiller?

Limités à un but et 17 tirs dangereux à leurs deux derniers matchs, les Remparts de Québec se sont tournés vers la recherche de solutions à la veille d’entamer une séquence de deux parties en moins de 24 heures qui culminera avec la fin de leur séjour dans l’environnement protégé de la LHJMQ au Centre Vidéotron.

Les hommes de Patrick Roy se mesureront aux Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir et aux Olympiques de Gatineau jeudi après-midi après avoir été blanchis 3 à 0 lundi par les Saguenéens de Chicoutimi.

La rencontre sera présentée ce soir à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h00.

Au-delà du résultat dans cette première défaite en temps réglementaire de la saison, les Remparts ont manqué d’aplomb en zone adverse et ils ont mis l’accent sur cette lacune à corriger lors de l’entraînement de mardi au Pavillon de la jeunesse. Des 24 tirs contre les Saguenéens, seulement huit ont été considérés menaçants pour l’adversaire.

«Personnellement et depuis quelques matchs, nous éprouvons des ennuis offensivement, mais je crois que la clé est de revenir aux bases et de garder les choses simples. Il faut envoyer la rondelle au filet et espérer des rebonds pour marquer. Après, nous serons plus confiants avec la rondelle et pourrons commencer à marquer de plus beaux buts», a analysé le vétéran Hunter Holmes, qui est l’un des trois joueurs à occuper un casier de 20 ans dans le vestiaire.

L’affaire de tous

En six rencontres cette saison, seul le capitaine Thomas Caron (2) a fait secouer les cordages plus d’une fois parmi les attaquants. Holmes n’a inscrit qu’un but et c’était lors du match inaugural du 3 octobre. Aussi bien dire une éternité avec la pause forcée aux activités saisonnières.

«Tout le monde doit être meilleur. C’est collectif et on ne commencera pas à pointer du doigt un joueur ou un autre. On a toujours dit qu’on [fonctionnait] par comité et tout le monde doit apporter une contribution offensive. [...] Ce n’est pas juste marquer des buts, mais il faut générer plus d’offensive, plus de chances de marquer», a soutenu Roy lorsque questionné sur l’apport de l’Ontarien.

Holmes, qui s’est exercé mardi sur le flanc gauche au sein d’une unité complétée par le Finlandais Viljami Marjala, au centre, et Pierrick Dubé, à droite, ne veut pas simplement apporter sa touche offensive. Il estime que son rôle de meneur va plus loin que d’inscrire son nom sur la feuille de pointage.

«Comme 20 ans et étant parmi les plus vieux joueurs de l’équipe, je sens que j’ai une responsabilité offensive, mais pas seulement ça. Quand on a de la misère comme ça, je crois que c’est à moi d’essayer d’aider les gars à revenir à ce que nous étions au début», a souligné le numéro 93.

Deux à quatre semaines sans Gaucher

Si les Remparts ne savent pas ce que l’avenir leur réserve après cette aventure dans la «bulle», il y a toutefois une certitude : ils finiront cette série de six matchs sans Nathan Gaucher, qui a subi une entorse à l’épaule, lundi. L’attaquant de 17 ans est «mal tombé» devant le banc des siens, selon Roy.

«Nous sommes en attente de savoir s’il s’agit d’une blessure de grade 1 ou 2, mais il sera absent de deux à quatre semaines», a expliqué le pilote québécois aux médias.

Roy a confirmé que la recrue Hugo Audette disputera un premier match depuis le 4 octobre face aux Voltigeurs, mais il se donnait la nuit pour réfléchir sur le nombre de défenseurs employés. Le gardien William Rousseau obtiendra un deuxième départ.