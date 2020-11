ÉCJ: deux joueurs reçoivent un test positif

La fédération nationale de hockey a annoncé mardi avant-midi que deux joueurs d’Équipe Canada junior (ÉCJ) avaient été déclarés positifs du coronavirus.

Par conséquent, le match intraéquipe prévu plus tard dans la journée au centre d’entraînement de Red Deer, en Alberta, a été annulé. L’identité des hockeyeurs touchés n’a pas été révélée. Ceux-ci sont en quarantaine à leur hôtel jusqu’à nouvel ordre.

«Tel que prévu par nos protocoles de sécurité, tous les joueurs, instructeurs et membres du personnel se sont soumis à des tests obligatoires à leur arrivée au camp préparatoire et ont continué ainsi au cours des 10 derniers jours, a affirmé dans un communiqué le vice-président des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond. Par mesure de précaution, nous allons nous assurer que tous aient des examens supplémentaires avant la reprise des activités. Les autorités de la Santé publique sont au courant de ce qui se passe et on continuera de travailler avec les gens de la santé de l’Alberta.»

Les troupes canadiennes avaient été frappées par la COVID-19, samedi, puisqu’un membre du personnel avait reçu un diagnostic positif. Le camp d’ÉCJ s’est amorcé le 16 novembre en prévision du Championnat mondial de hockey junior devant avoir lieu à Edmonton dès le 25 décembre.