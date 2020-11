Une femme se joint aux Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé plusieurs embauches, lundi, ajoutant notamment Kendall Coyne Schofield et Erik Condra au poste d’entraîneur au développement des joueurs au sein de leur club-école des IceHogs de Rockford.

Schofield a également été nommée spécialiste à la croissance du hockey chez les jeunes. La hockeyeuse a décroché la médaille d’or avec la formation américaine de hockey féminin aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 et l’argent quatre ans auparavant à Sotchi. En Championnat du monde, elle a représenté son pays sept fois, triomphant à six occasions.

Condra a quant à lui porté les couleurs des Sénateurs d’Ottawa, du Lightning de Tampa Bay et des Stars de Dallas entre 2010 et 2019. Il a accumulé 40 buts et 99 points en 372 parties.

Juan Gonzalez a pour sa part été nommé entraîneur au conditionnement chez les IceHogs de Rockford.

«L'ajout de personnes talentueuses aux antécédents diversifiés et aux multiples facettes comme Kendall, Erik et Juan améliore nos opérations au moment où nous mesurons les changements dans le monde du hockey à tous les niveaux et continuons de construire et de maintenir un système de hockey d'élite, a dit le directeur général Stan Bowman dans un communiqué. Chacune de ces personnes apporte une expérience unique à son poste et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille des Blackhawks.»