L'entraîneur de l'Union craint-il la pression?

Même si son équipe a terminé la saison régulière 2020 de la Major League Soccer (MLS) au sommet du classement général, l’entraîneur-chef de l’Union de Philadelphie, Jim Curtin, ne veut pas que ses joueurs se mettent trop de pression en vue de leur premier duel éliminatoire.

«C'est une chose difficile à faire, car lorsque les médias commencent à parler un peu plus de nous, il est difficile de ne pas se laisser distraire, a analysé le pilote, lors d’un entretien avec le site web de la MLS. Mais je pense que ce groupe a été très tenace et concentré à cet égard. Il a essayé de jouer exactement de la même manière que nous l'avons fait toute la saison, en particulier au Subaru Park, où nous étions assez solides.»

C’est justement à cet endroit que l’Union accueillera les tombeurs de l’Impact de Montréal, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Cet affrontement est prévu mardi.

«Nous les respectons beaucoup, a dit Colin à propos du Revolution. Actuellement, ils jouent leur meilleur football avec Carles Gil et Gustavo Bou, qui sont en très bonne forme. Nous devons donc faire de notre mieux pour contenir ces deux gars, essayer de limiter le nombre de fois où ils sont sur le ballon.»

Fierté

Malgré cela, l’entraîneur préfère se concentrer sur son club, plutôt que sur ses futurs rivaux. Il est d’ailleurs très fier de la mentalité qui a été instaurée dans le vestiaire de l’Union en 2020.

«Ce qui rend cette équipe si spéciale et formidable, c'est que tout le monde veut faire son travail, personne n'essaie d'être génial, ni différent ou de faire plus que ce qui est attendu, a déclaré Colin. Si tout le monde est bon, que les 11 joueurs réalisent une bonne performance et que nous pouvons tous compter les uns sur les autres, nous arrivons généralement au sommet et cela a été la mentalité de ce groupe tout au long de cette saison, aussi unique qu'elle l'a été.»

