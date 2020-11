Les Colts surprennent les Packers

Les surprenants Colts d’Indianapolis ont obtenu un gain de 34 à 31 en prolongation contre les Packers de Green Bay, dimanche, au Lucas Oil Stadium.

La défensive des vainqueurs a forcé un échappé et a récupéré le ballon profondément dans leur territoire de leurs rivaux. Cela a permis au botteur Rodrigo Blankenship de donner la victoire aux siens avec un placement de 39 verges. Il s’agissait de la quatrième fois que le joueur de première année plaçait le ballon entre les tiges dans ce match.

Le quart-arrière Philip Rivers a également eu son mot à dire dans ce gain. Le vétéran des Colts (7-3) a réussi 66% de ses passes pour 288 verges et trois touchés. Il a d’ailleurs utilisé tout son arsenal à l’attaque, alors que 11 joueurs ont attrapé au moins un relais du vétéran de 38 ans.

Son vis-à-vis chez les Packers (7-3), Aaron Rodgers, a également trouvé trois de ses coéquipiers dans la zone payante. Le pivot a complété 27 de ses 38 passes pour 311 verges de gains.

Le jour de la marmotte pour les Jets...

Au SoFi Stadium, les Jets de New York ont de nouveau subi la défaite, eux qui ont été battus 34 à 28 par les Chargers de Los Angeles.

La formation de la Grosse Pomme a donc échoué pour une 10e fois en autant de sorties en 2020.

Le jeune quart-arrière des Chargers (3-7) Justin Herbert s’est amusé face à la défensive poreuse des Jets (0-10). Le joueur de première année a complété 37 de ses 49 passes pour 366 verges de gains et trois touchés.

C’est l’excellent Keenan Allen qui a été sa cible de prédilection. L’athlète de 28 ans a attrapé 16 relais pour 145 verges et un majeur.

Mike Williams et Hunter Henry ont été les autres cibles de Herbert dans la zone payante.

Le demi défensif Tevaughn Campbell a aussi franchi la ligne des buts pour les vainqueurs. Celui qui a porté les couleurs des Alouettes de Montréal en 2017 et en 2018 a intercepté une passe de Joe Flacco et l’a ramené sur six verges pour le majeur.

Le pivot des Jets a réussi 50% de ses passes pour 205 verges et deux touchés. Les porteurs de ballon Frank Gore et La’Mical Perine ont aussi inscrit des réussites pour l’équipe perdante.

Un rare gain des Cowboys

Au U.S. Bank Stadium, les Cowboys de Dallas ont salué le retour au jeu du quart-arrière Andy Dalton avec un gain de 31 à 28 sur les Vikings du Minnesota.

Le club texan a ainsi mis fin à une séquence de quatre revers. À l’inverse, l’équipe évoluant à Minneapolis a perdu un premier match en quatre sorties.

C’était donc le retour au jeu de Dalton derrière le centre des Cowboys (3-7), lui qui avait raté les deux derniers duels des siens, en raison d’une commotion cérébrale et du fait que son nom a été inscrit sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

Contre les Vikings, le rouquin a réussi 22 de ses 32 passes pour 203 verges et trois majeurs. Il a également été victime d’une interception.

C’est un relais à Dalton Shultz pour un touché dans les dernières minutes de jeu qui a fait la différence.

Du côté du Minnesota, Kirk Cousins a aussi lancé trois passes de touché, tandis que le porteur de ballon Dalvin Cook a amassé 115 verges et un majeur.

En bref :

Au Sports Authority Field, le porteur de ballon Melvin Gordon III a inscrit deux majeurs, ce qui a permis aux Broncos de Denver de vaincre les Dolphins de Miami 20 à 13.