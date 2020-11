Le 22 novembre, une date historique pour le CH

La neige et le froid sont sur le point de frapper le Québec et il s’agit d’une bonne occasion pour rappeler aux partisans du Canadien de Montréal que leur équipe préférée a écrit une autre page d’histoire il y a exactement 17 ans, le 22 novembre 2003.

Ce jour-là, le Tricolore visitait les Oilers d’Edmonton dans le cadre du premier match présenté à l’extérieur en 86 ans d’existence de la Ligue nationale de hockey. Sous les yeux de 57 167 spectateurs réunis au Commonwealth Stadium, le Bleu-Blanc-Rouge a surpris ses rivaux avec un gain de 4 à 3.

Les amateurs d’ici ont encore frais à la mémoire la fameuse tuque du gardien José Théodore, qui avait porté celle-ci au cours de cette Classique Héritage.

Pour les friands de détails et de souvenirs, les attaquants Yanic Perreault et Richard Zednik avaient chacun réalisé un doublé. En étant à son premier séjour derrière le banc du Canadien, Claude Julien dirigeait à l’époque les Saku Koivu, Michael Ryder, Sheldon Souray, Francis Bouillon et Mike Ribeiro, sans oublier Jan Bulis, Andreas Dackell et Chad Kilger.

Dans le camp adverse, notons la participation à la rencontre de Marc-André Bergeron et de Georges Laraque.

Depuis, le Tricolore a joué trois autres fois à l’extérieur, soit à Calgary, Foxboro et Ottawa. Il a perdu 4 à 0 contre les Flames le 20 février 2011 et 3 à 0 face aux Sénateurs le 16 décembre 2017, et l’a emporté 5 à 1 contre les Bruins de Boston le 1er janvier 2016.