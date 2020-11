À VOIR: Le trio de Kirby Dach anime le spectacle

Il est encore tôt dans le camp, mais l’entraineur-chef d’Équipe Canada junior André Tourigny pourrait bien avoir trouvé, en Philip Tomasino, Kirby Dach et Connor Zary, une combinaison intéressante pour le futur.

En tout cas, dimanche, les trois hockeyeurs ont démontré de belles choses après avoir été réunis pour la première fois sur un même trio. Lors d’un deuxième match intra-équipe en deux soirs, les trois hockeyeurs ont inscrit quatre des six buts d’Équipe Blanc pour les aider à l’emporter 6-3 sur Équipe Rouge.

Dach avec deux buts et une aide, Tomasino avec un but et deux passes et Zary avec un filet et deux mentions d’assistance, ont tous trois animé l’attaque d’Équipe Blanc qui avait aussi gagné la veille.

Autant Dach que Tomasino se sont d’ailleurs généreusement lancé les fleurs après la rencontre.

«Kirby est tellement intelligent avec la rondelle et il utilise bien son corps. C’est un plaisir de jouer avec lui et nous avons connu une bonne soirée. J’espère que ça continuera comme ça», a tout d’abord mentionné Tomasino.

«Phil est un joueur super intelligent, a renchéri Dach. Il sait où placer la rondelle et il est très rapide et possède beaucoup de talent. Nashville voit quelque chose en lui et je pense qu’il sera un excellent joueur chez les professionnels. C’est aussi un gars qui est plaisant à côtoyer dans le vestiaire.»

Après le match, André Tourigny ne pouvait que reconnaître que ce trio avait été excellent.

«Ils ont très bien joué. Dach a connu un très bon match et Phil aussi. C’est un joueur qui a l’instinct offensif qui lui permet d’être à la bonne place au bon moment. Il a fait de bons jeux avec la rondelle. Ils ont formé un bon trio.»

Du côté d’Équipe Rouge, Jamieson Rees a de nouveau été l’un des meilleurs de son équipe dimanche et il a complété sa soirée de travail avec deux buts. Mention spéciale au défenseur Bowen Byram qui a récolté deux passes, dont une sur le deuxième but de Rees.

Tyson Foerster et Cole Schwindt ont raté le match d’hier, blessés au haut du corps. Leur cas sera réévalué quotidiennement. De son côté, Xavier Simoneau n’a pas pris part au match d’hier mais il a bien rejoint ses coéquipiers à Red Deer.

ÉCJ a aussi perdu les services du vétéran Dylan Cozens qui a quitté le match après deux périodes. Le défenseur Braden Schneider n’a pas, lui non plus, terminé la rencontre.

André Tourigny a toutefois mentionné qu’il ne s’agissait pas de blessures majeures et qu’ils ne devraient pas rater une longue période.

Équipe Canada profitera d’une journée de congé lundi avant de disputer un troisième match intra-équipe, mardi. Après la rencontre, Tourigny et son équipe devraient procéder à sa première vague de retranchements. En point de presse hier, l’entraineur-chef a confirmé qu’il aimerait conserver environ 32 joueurs sur les 46 actuellement présents au camp.

