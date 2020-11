L’Armada ne dérougit pas

L’Armada de Blainville-Boisbriand n’a toujours pas subi de revers en 2020-2021, alors que la formation des Basses-Laurentides a vaincu les Voltigeurs de Drummondville 4 à 1, dimanche soir, dans la bulle du Centre Vidéotron.

La troupe de Bruce Richardson n’a donc pas connu la déception que provoque une défaite en six sorties cette saison.

Dans son affrontement du jour, l’attaquant Luke Henman a animé le spectacle avec une récolte d’un but et d’une mention d’aide.

Son coéquipier Zachary Roy a obtenu la même récolte, mais il a touché les cordages dans un filet laissé à l’abandon.

Alexis Gendron et Yaroslav Likhachev ont inscrit les autres réussites de l’Armada. Dans le cas du second, il s’agissait de son cinquième but et de son 11e point de la présente campagne. Il est le deuxième meilleur pointeur du club, derrière Henman.

Devant la cage des vainqueurs, Charles-Édward Gravel a repoussé 29 des 30 rondelles envoyées dans sa direction. Il s’agissait de son premier départ dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a uniquement été déjoué par un tir de William Dufour.

Une autre première | Première victoire dans la LHJMQ pour Charles-Edward Gravel💥



Crédit 📸: Jonathan Roy photographe #BulleLHJMQ pic.twitter.com/tIHS0F7go2 — ArmadaBLB (@ArmadaBLB) November 23, 2020

De son côté, Francesco Lapenna a été réalisé 24 arrêts dans la défaite.

L'Armada se mesurera les Olympiques de Gatineau mardi. La même journée, les Voltigeurs affronteront les Tigres de Victoriaville.