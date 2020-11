Junior Ulysse liquide Mathieu Germain

Le Québécois Junior Ulysse s’est imposé par K.-O. technique lors du septième round devant son compatriote Mathieu Germain, samedi soir, lors du deuxième combat du tournoi «Carré d’As», à Rimouski.

Ulysse met ainsi la main sur les titres WBC Francophone et NABF des super-légers.

Ulysse (19-2-0, 10 K.-O) a été en contrôle de l'action durant la majorité du combat. Germain, habituellement un boxeur très actif, a passé beaucoup de temps sur les talons à tenter de décoder un adversaire plus talentueux que lui. C'est au septième round qu'Ulysse a réellement fait mal à Germain à l'envoyant au tapis d'une solide droite. Germain s'est relevé, mais a recommencé à subir jusqu'à ce que le combat soit stoppé.

Il s’agit d’un second revers en trois combats pour Germain (18-2-1, 8 K.-O.), qui s’était également incliné en septembre 2019 face à Uriel Perez. Ulysse avait quant à lui subi la défaite à son plus récent passage dans le ring, en décembre dernier.

Dans le premier combat du tournoi, David Théroux s'est incliné par abandon devant l'Albertain Steve Claggett, tout juste avant le choc Ulysse-Germain.

La finale du tournoi opposera donc Claggett et Ulysse. Il s'agira du troisième affrontement entre les deux hommes, qui se sont séparé les honneurs des deux premiers.

Voici un résumé de l'action, round par round.

1er round:

Les boxeurs ne s'étudient pas beaucoup: ils se connaissent et passent aux choses sérieuses immédiatement. Ulysse contrôle le ring. Il est intimidant et impose son rythme, tient ses mains basses. Germain ne s'en laisse pas imposer, mais son rival a l'avantage.

2e round:

Ulysse reprend là où il a laissé. Garde le centre du ring. L'entraîneur de Germain, Mike Moffa, invite son poulain à utiliser son crochet de droite. Aucun coup de puissance n'est cependant réellement porté de part et d'autre. Germain devient plus actif, mais Ulysse garde la distance et l'avantage. Il se contente de gagner le round, de ne pas trop en faire.

3e round:

Encore une fois, Ulysse est bien planté au centre du ring. Germain tente des attaques au corps, sans trop de succès. Une joute psychologique semble s'installer peu à peu entre les deux rivaux. Encore une fois, aucun des deux belligérants n'est atteint solidement durant ce round.

4e round:

Germain reste timoré, ce n'est pas son habitude. Ulysse continue de garder le centre du ring. Est finalement amené dans un coin par Germain à mi-chemin dans le round, sans trop d'effet. Germain ouvre la machine en fin de round. Ulysse revient en force dans les dernières secondes. Personne n'est atteint solidement, encore une fois.

5e round:

Germain devient plus actif, mais Ulysse n'est pas dérangé. Germain charge physiquement son adversaire, sans trop d'effet, outre de constater que ce n'est pas l'amour entre les deux. Les rounds se suivent et se ressemblent, dans l'ensemble, jusqu'ici.

6e round:

Ulysse reprend le centre du ring, ne semble aucunement intimidé. Germain n'a pas de réponse et est constamment sur les talons. Ulysse passe davantage à l'attaque vers la deuxième minute. Ulysse chute accidentellement au sol, mais se relève d'une manière athlétique. Ulysse a du plaisir, sourit. Germain répond avec une charge qui touche la cible, mais termine néanmoins le round dans les câbles.

7e round:

Germain démarre en force. Mais Ulysse lui place un uppercut entre les bras. Germain est atteint solidement à la mi-round. Quelques secondes plus tard, il est au sol. Mais il se relève. Ulysse repart évidemment à la charge. Germain reste devant lui, trébuche un peu plus tard. Ça se poursuit avec 25 secondes à faire... puis le combat se termine. Abandon.