Carey Price n’a pas la cote

S’amusant à deviner qui sera le meilleur gardien dans trois ans, le site web de la Ligue nationale de hockey n’a pas retenu la candidature de Carey Price, du Canadien de Montréal, lui préférant plutôt les Russes Andrei Vasilevskiy et Igor Shesterkin.

Vasilevskiy, qui vient de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, a été le choix de trois des huit collaborateurs ayant participé au débat.

«Pour prédire qui pourrait être le meilleur gardien dans trois saisons, jetons un oeil sur les trois dernières saisons. Vasilevskiy, avec une fiche de 118-41-10, a obtenu le plus de victoires, il est à égalité pour les blanchissages (17, comme Marc-André Fleury) et se classe au quatrième rang pour le taux d’efficacité (,921) parmi les 36 gardiens ayant joué au moins 100 matchs entre 2017 et 2020, a notamment justifié David Satriano. Il faut entrevoir un succès similaire pour Vasilevskiy et le Lightning pour les trois prochaines saisons.»

Avenir radieux pour Shesterkin?

Deux collaborateurs plus audacieux ont sélectionné le jeune Igor Shesterkin, des Rangers de New York. Le gardien de 24 ans, candidat logique pour l’obtention du prochain trophée Calder remis à la recrue de l’année, n’a pris part qu’à 12 matchs dans la Ligue nationale de hockey jusqu’ici. Il a toutefois maintenu un dossier de 10-2-0, une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d’efficacité de ,932.

«Avec le support des attaquants vedettes Artemi Panarin et Mika Zibanejad, en plus d’Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et le défenseur Adam Fox, cela donne une chance à Shesterkin d’être le prochain Vasilevskiy», a pour sa part écrit Pete Jensen.

Les trois autres gardiens ayant obtenu un vote chacun sont : Carter Hart, des Flyers de Philadelphie, Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, et Robin Lehner, des Golden Knights de Vegas.