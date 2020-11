Les Saints préfèrent Hill à Winston

Tout laisse croire que c'est Taysom Hill qui remplacera Drew Brees comme quart-arrière partant chez les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche, contre les Falcons d’Atlanta.

C’est ce qu’avançait le réseau ESPN, vendredi matin. Hill serait donc préféré à Jameis Winston, alors que les deux hommes ont obtenu des répétitions avec l’équipe partante cette semaine à l'entraînement.

Rappelons que Brees ratera quelques matchs, car il s’est brisé des côtes et a subi l'affaissement d’un poumon lors de la dernière rencontre des siens.

Hill, qui est âgé de 30 ans, est utilisé à toutes les sauces chez les Saints. Dans une partie, il peut agir à titre de pivot, de receveur de passes, de porteur de ballon et d’ailier rapproché. Il est également utilisé sur les unités spéciales.

Par le passé, le vétéran a souvent dit qu’il voulait être utilisé comme quart-arrière. S’il est le partant des Saints dimanche, il obtiendra son premier départ en carrière dans la NFL.

Cette saison, Hill a réussi quatre de ses cinq passes pour 86 verges. Il a aussi attrapé six passes pour 74 verges et un touché. Il a également couru avec le ballon en main à 34 reprises pour 34 verges et un touché.

Suprenante décision

La possible décision des Saints a de quoi surprendre, puisque c’est Winston qui avait remplacé Brees lorsqu’il s’était blessé contre les 49ers de San Francisco, la semaine dernière.

L’ancien quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay avait complété sept de ses 11 relais pour 75 verges. Il avait été embauché par La Nouvelle-Orléans lors de la dernière saison morte.

L’an passé dans la NFL, Winston avait été le deuxième quart-arrière qui avait lancé le plus de passes de touché, lui qui en avait réussi 33. Il avait cependant été victime de 30 interceptions.