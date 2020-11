L'Allemagne devrait compter sur Tim Stuetzle

Si la présence d’Alexis Lafrenière demeure pour le moins incertaine pour le Canada au prochain Championnat mondial de hockey junior, l’Allemagne devrait bel et bien compter sur les services de l’espoir Tim Stuetzle, choisi troisième au total par les Sénateurs d’Ottawa au plus récent repêchage.

Le nom de Stuetzle figure effectivement sur une liste de 27 joueurs dévoilée par la formation allemande en prévision de la compétition prévue du 25 décembre au 5 janvier, à Edmonton.

L’Allemagne représente d’ailleurs la première nation à laquelle sera opposée l’équipe canadienne, le 26 décembre.

Si le sort de Lafrenière, espoir des Rangers de New York, risque de dépendre du calendrier de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey, l’attaquant Quinton Byfield, qui fut le deuxième choix au total par les Kings de Los Angeles, est déjà au présent camp d’Équipe Canada junior.

Concernant Stuetzle, il a subi une intervention chirurgicale, le 15 octobre dernier, à la suite d’une blessure à un bras. Sa période de rééducation est toutefois estimée à un maximum de huit semaines. L’attaquant allemand avait pris part au Championnat du monde junior, l’an dernier, ayant obtenu cinq aides en autant de matchs alors qu’il n’avait que 17 ans.

Reichel présent, Seider absent

Parmi leurs autres joueurs, l’Allemagne misera également sur Lukas Reichel, sélectionné 17e au total par les Blackhawks de Chicago au récent repêchage. Le défenseur Moritz Seider ne fait toutefois pas partie de la formation, puisque les Red Wings de Detroit n’ont pas voulu le libérer pour le moment. Sieder a été choisi au sixième rang par les Wings à l’encan de 2019.

En plus du Canada et de l’Allemagne, le groupe A du prochain Championnat mondial de hockey junior sera complété par la Finlande, la Slovaquie et la Suisse. Avant de se mesurer à l’équipe canadienne, les Allemands ont d’ailleurs un premier rendez-vous prévu contre les Finlandais, le 25 décembre, premier jour du tournoi.