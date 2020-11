Il doit renoncer à... 24 millions!

Le joueur de deuxième but des Mets de New York Robinson Cano a écopé d’une suspension d’un an pour avoir échoué une deuxième fois à un test antidopage, mercredi.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, précisant que l’athlète de 38 ans renoncera ainsi à un salaire de 24 millions $ en 2021.

«Nous avons été très déçus d’apprendre la suspension de Robinson pour une violation du programme de prévention et de traitement de l’utilisation des drogues des ligues majeures, a réagi l’équipe dans un communiqué. La violation est très malheureuse pour lui, l’organisation, les partisans et le baseball. Les Mets appuient totalement les efforts du baseball majeur pour éliminer les produits dopants de ce sport.»

L’ancien des Yankees avait été sanctionné pour 80 matchs à cause d’une infraction identique en 2018, année durant laquelle il évoluait avec les Mariners de Seattle. Une première récidive en matière de dopage entraîne automatiquement une pénalité de 162 matchs au joueur fautif dans le baseball majeur.

Celui ayant été acquis par les Mets en décembre 2018 a conservé une moyenne au bâton de ,316 lors de la dernière campagne, totalisant 10 circuits et 30 points produits.