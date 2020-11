Weber et Kotkaniemi louangés pour leurs efforts

Entamant sa quatrième année avec le Canadien de Montréal, le Québécois Patrick Delisle-Houde, coordonnateur de la préparation physique, voue un énorme respect au capitaine Shea Weber.

«C’est un athlète exceptionnel et un leader exceptionnel», a-t-il reconnu, mardi, durant une vidéoconférence.

À titre d’exemple, Delisle-Houde mentionne que Weber a su organiser des courses virtuelles, sur vélo stationnaire (Peloton), avec différents coéquipiers pendant les derniers mois marqués par la pandémie de COVID-19. Formidable pour l’entraînement, mais aussi pour l’esprit d’équipe.

«Tu ne peux pas approcher Weber de la même manière qu’un jeune comme Nick Suzuki, a par ailleurs mentionné le préparateur physique, expliquant que chaque joueur compte sur un plan personnalisé, selon ses conditions et ses blessures du passé. On parle avec les joueurs et notre rôle en est un de facilitateur pour les athlètes.»

Kotkaniemi travaille plus fort

Parmi les jeunes joueurs du Tricolore, Delisle-Houde a levé son chapeau à Jesperi Kotkaniemi pour les efforts déployés dans la dernière année.

«Dans le cas de KK, c’est simple, il a pris de la maturité, a noté le Québécois, estimant que le séjour avec le Rocket de Laval en 2019-2020 lui a été grandement profitable. Il a compris qu’il devait s’entraîner plus fort et il l’a fait. Bravo!»

Ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec l'Océanic de Rimouski et les Wildcats de Moncton, Patrick Delisle-Houde a ensuite évolué pour le club de l'Université McGill, combinant alors sport et études. Il est titulaire d'une maîtrise en science du sport.