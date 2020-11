Letang et Vlasic au sommet

Publié aujourd'hui à 11h46

Mis à jouraujourd'hui à 11h46

Il fut une époque où les défenseurs originaires du Québec avaient la cote dans la LNH.

Doug Harvey, Pierre Pilote, Raymond Bourque, Guy Lapointe, Serge Savard, Émile Bouchard, Jacques Laperrière, Éric Desjardins et Kevin Lowe, notamment, étaient considérés parmi les meilleurs.

Les Québécois que je viens de nommer ont soit remporté des honneurs individuels, des coupes Stanley ou encore représenté le Canada sur la scène internationale.

Cependant, depuis 20 ans, soit depuis le début de l’an 2000, on constate que les défenseurs nés dans la Belle Province ont moins dominé. D’ailleurs, le dernier défenseur québécois à avoir remporté le trophée Norris (meilleur défenseur) est Raymond Bourque en 1994. Cela fait maintenant 26 ans.

Selon moi, et les chiffres le démontrent, deux défenseurs québécois se sont démarqués depuis la saison 2000-01. Il s’agit de Kristopher Letang (Pittsburgh) et Marc-Édouard Vlasic (San Jose).

Deux défenseurs avec deux styles différents, mais deux défenseurs très utiles pour leur équipe respective.

Gagnant de trois coupes Stanley (2009-2016-2017), Letang se démarque par son courage et son flair offensif. Pour sa part, Vlasic est calme et fiable et il peut se vanter d’avoir gagné une médaille d’or olympique (2014) et la Coupe du monde (2016).

Mais après Letang et Vlasic, quels sont les défenseurs québécois qui se sont illustrés depuis 20 ans? Voici des statistiques pour le démontrer.

Défenseurs québécois avec le plus de points depuis la saison 2000-2001

Kristopher Letang : 537 Marc-Édouard Vlasic : 326 François Beauchemin : 288 Stéphane Robidas : 258 Marc-André Bergeron : 235 Jason Demers : 210 Patrice Brisebois : 207 Philippe Boucher : 204 David Savard : 160 Eric Desjardins : 141

Défenseurs québécois ayant disputé le plus de matchs depuis la saison 2000-2001

Marc-Édouard Vlasic : 1035 Stéphane Robidas: 936 François Beauchemin: 903 Kristopher Letang: 808 Jason Demers : 658 Marco Scandella : 580 David Savard : 557 Patrice Brisebois : 510 Marc-André Bergeron : 490 Philippe Boucher : 473

Chabot et Girard, les prochains?

Lorsqu’on regarde vers l’avant, on peut avancer sans se tromper que Thomas Chabot (Ottawa) et Samuel Girard (Colorado) représentent l’avenir chez les défenseurs québécois dans la LNH.

Ils vont prendre le relais, il n’y a aucun doute dans mon esprit. Chabot sera plus dominant, mais Girard saura aussi se démarquer.

Il ne faut pas oublier David Savard (Columbus) et Marco Scandella (St. Louis) qui ont encore quelques belles saisons devant eux.