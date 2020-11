Une première historique dans la NFL

Pour la première fois de son histoire, lundi soir, la NFL misera sur un groupe d’arbitres entièrement formé de Noirs durant l’une de ses rencontres, soit celle opposant les Rams de Los Angeles aux Buccaneers de Tampa Bay au Raymond James Stadium.

Le peloton de sept officiels sera dirigé par Jerome Boger, qui a été en poste au Super Bowl XLVII. Le vétéran de 17 saisons dans la NFL sera épaulé par Barry Anderson, Julian Mapp, Carl Johnson, Dale Shaw, Antony Jeffries et Greg Steed.

«Ce groupe historique de la 11e semaine de la campagne est une reconnaissance de la contribution incommensurable et sans relâche des arbitres noirs au football, ainsi que de leur performance exemplaire et de leur pouvoir d’inclusion à ce magnifique sport», a expliqué le vice-président exécutif aux opérations football de la NFL, Troy Vincent, dans un communiqué obtenu par le réseau ESPN.

Boger est l’un des quatre arbitres en chef de la ligue. Habituellement, chaque groupe d’officiels est formé au début de la saison et demeure intact pour le reste du calendrier. Cette année, les groupes ont été composés à partir des régions où ils habitent à cause de la pandémie de COVID-19. Le tout permet à ceux le souhaitant de voyager en voiture et non en avion pour les matchs.

Dans le cas du duel de lundi, la NFL souhaitait constituer un septuor d’arbitres noirs provenant de divers groupes après qu’elle eut atteint le cap des 100 ans d’existence.