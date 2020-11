La pandémie de COVID-19 a chamboulé la vie de plusieurs personnes au cours des derniers mois. C’est le cas de l’entraîneur de la ligne à l’attaque des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain, qui traverse un automne bien différent de ceux auxquels il a été habitué dans sa vie.

«Avoir un été, un automne avec la famille, je n’avais jamais vécu ça depuis que j’ai commencé à jouer au football. Ça m’a donné l’opportunité de vivre de nouvelles expériences. J’ai fait des rénovations. Ça m’a tenu l’esprit occupé».

Aucun doute, la pandémie a frappé de plein fouet la Ligue Canadienne de Football qui a dû annuler sa saison 2020. «Si tu es un nouveau joueur dans la Ligue ou si tu es en fin de carrière, c’est extrêmement difficile à vivre. Tu ne veux pas que ta passion se termine sur une pandémie», affirme Brodeur-Jourdain.

Déjà 10 ans

Le 17 septembre 2010, les Alouettes soulevait la Coupe Grey pour la dernière fois. Un souvenir qui demeure très cher à la mémoire de Luc Brodeur-Jourdain. «Le souvenir le plus précieux pour moi c’est vraiment le défilé. De tourner le coin et d’arriver sur Ste-Catherine et voir des gens à perte de vue. C’est exceptionnel de vivre ça. C’est vraiment ce que je souhaiterais vivre en tant qu’entraîneur».

L’ancien joueur de centre des Alouettes a d’ailleurs toujours tenu le même discours à ses coéquipiers: «Écoutez les boys, si on se rend jusqu’à la fin et qu’on a le trophée au-dessus de la tête, attendez-vous à un moment grandiose, parce la ville de Montréal pour les clubs gagnants, c’est sensationnel».

Voyez le segment complet du passage de Luc Brodeur-Jourdain à l’émission «JiC», dans la vidéo ci-dessus.