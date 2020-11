L’Armada reprend là où il avait laissé

L’Armada de Blainville-Boisbriand a profité d’une mauvaise sortie du gardien Fabio Iacobo pour vaincre facilement les Tigres de Victoriaville au compte de 5 à 1, mardi au Centre Vidéotron.

Disputant un premier match depuis le 10 octobre dernier en raison de l’interruption des activités de son club depuis que Victoriaville est passé en zone rouge, Iacobo a cédé cinq fois sur 13 tirs en seulement 32 min 31 s de jeu avant d’être remplacé par Nikolas Hurtubise.

Iacobo n’avait pourtant cédé qu’un seul but lors de ses deux autres départs, plus tôt cet automne. Zachary Roy l’a déjoué deux fois, tandis que ses coéquipiers Mathias Laferrière, Miguël Tourigny et Yaroslav Likhachev y sont parvenus une fois.

Olivier Adam a été plus efficace devant la cage de l’Armada, repoussant 21 des 22 rondelles dirigées vers lui. Seul Mikhail Abramov a trompé sa vigilance. Le défenseur Samuel Desgroseilliers a obtenu une mention d’aide et a maintenu un différentiel de +4.

Crédit photo : Jonathan Roy / LHJMQ

Il s’agit d’une troisième victoire en autant de parties pour l’équipe des Laurentides, qui n’avait pas joué depuis le 4 octobre. De son côté, Victoriaville disputait une cinquième rencontre cette saison et avait remporté ses quatre premières sorties.

Il s’agissait de la toute première rencontre disputée dans la «bulle québécoise», où sept équipes s’affronteront du 17 au 27 novembre. Toutes ces équipes ne sont pas en mesure de jouer à domicile puisque les directives du gouvernement ne le permettent pas en zone rouge.

Les Tigres croiseront le fer mercredi contre les Saguenéens de Chicoutimi à 19 h. L’Armada affrontera pour sa part les Remparts de Québec, jeudi à 19 h.

Par ailleurs, la chaîne TVA Sports diffusera des matchs en direct de la bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).