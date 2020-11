Victor Oladipo ne veut pas quitter les Pacers

Le garde Victor Oladipo a réfuté les rumeurs voulant qu’il souhaite quitter les Pacers de l’Indiana, vendredi.

«Je sais qu’il y a des gens qui ont dit que j’avais demandé à des joueurs de demander à leur équipe de venir me chercher. Ce n’est simplement pas vrai, point final, a clamé le basketteur au site sportif The Athletic. J’aime mes coéquipiers, je chéris l’État de l’Indiana et je veux mener cette formation à un championnat.»

La veille, le quotidien «Indianapolis Star» affirmait que Oladipo demandait à des adversaires s’il pouvait jouer avec eux lors de la dernière saison de la NBA.

L’athlète de 28 ans aurait agi de la sorte lors d’affrontements contre les Raptors de Toronto, les Knicks de New York et le Heat de Miami.

Participant à 19 rencontres en 2019-2020, Oladipo a maintenu des moyennes de 14,5 points, 3,9 rebonds et 2,9 mentions d’assistance par partie.