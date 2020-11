Mustafa Kizza parlera avec ses pieds

En moins de 20 minutes de jeu, le nouveau défenseur de l’Impact Mustafa Kizza a déjà gagné le cœur de nombreux partisans montréalais. Si son éloquence demeure à prouver en entrevue, Kizza répond sans tarder à ce qu’on attend de lui : bien faire sur le terrain.

«J’étais heureux pour l’équipe», a-t-il indiqué jeudi, au moment de qualifier ses sentiments à la suite de l’important but de Romell Quioto inscrit, à la 88e minute, dans la victoire de 3 à 2 de l’Impact contre le D.C. United, dimanche dernier.

Sur la séquence, Kizza avait alors relayé le ballon à Mason Toye sur le flanc gauche, ce qui a mené au but de Quioto. Qualifié pour les éliminatoires, l’Impact se mesurera maintenant, le 20 novembre, au Revolution de la Nouvelle-Angleterre dans un match de barrage.

S’il se dit prêt physiquement et mentalement en vue de cette prochaine partie, le défenseur latéral de 21 ans laisse le soin à l’entraîneur-chef Thierry Henry de prendre la décision concernant son utilisation et une possible présence sur le onze partant.

«C’est à l’entraîneur de décider», a convenu Kizza.

Conseillé par Azira

Ayant signé avec l’Impact dès juillet, la venue de l’Ougandais avec le club montréalais a été pour le moins complexe. Et jusqu’à tout récemment, il était en quête de son visa de travail.

À propos de l’entente conclue avec Montréal, Kizza a souligné qu’il avait tenu compte des bons mots de son compatriote Micheal Azira, ancien joueur de l’Impact en 2018 et 2019, avant de prendre sa décision de se joindre à l’équipe.

«Micheal Azira m’a dit que c’était une ville magnifique et une bonne organisation», a dit Kizza.