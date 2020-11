Corey Crawford a vraiment confiance en l’avenir des Devils

Même si les Devils du New Jersey ont connu leur part de difficultés ces dernières années, le gardien québécois Corey Crawford ne s’inquiète pas pour l’avenir de sa nouvelle formation. Loin de là.

«J’étais content de pouvoir aller à un si bon endroit, avec une bonne équipe jeune et talentueuse comme le New Jersey. C’est une formation qui a un avenir excitant devant elle», a dit le vétéran de 35 ans au site LNH.com.

Après ses 13 années passées chez les Blackhawks de Chicago, avec qui il a gagné deux fois la coupe Stanley, Crawford jouera un rôle important avec les Devils, qui ont conclu la dernière saison au 26e rang du classement général et qui ont raté les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Les Devils miseront en effet sur son expérience et sur son leadership, même si Crawford a toujours préféré mener par l’exemple plutôt que de prendre la parole dans le vestiaire.

«Il y a beaucoup de jeunes très talentueux et nous avons vu plusieurs fois dans cette ligue des équipes qui revirent de bord assez rapidement. New Jersey a terminé loin au classement, mais était près de la barre de ,500, a remarqué Crawford. Il y a eu beaucoup de défaites en prolongation et vous avez [Kyle] Palmieri qui a déjà été l’un des marqueurs les plus sous-estimés de la ligue.»

«Il y a tous ces choix au repêchage et il y a aussi [P.K.] Subban, qui est un grand défenseur, a-t-il ajouté. Peut-être que je pourrais aider un peu.»

Une tâche partagée

Crawford formera un tandem avec le jeune gardien Mackenzie Blackwood, âgé de 23 ans, qui en sera à sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey. À plus d’un titre, il pourra bénéficier de l’expérience de Crawford.

«Selon les matchs que j’ai vus de lui [Blackwood], il peut être très bon lui aussi. Je n’ai jamais vécu ce type d’expérience auparavant, mais j’ai hâte d’essayer et d’aider pour amener cette équipe au prochain niveau», a conclu le Québécois.